Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), güvenli ve hızlı hizmetleri ile müşterilerinin sadece yurt içinde değil, yurt dışında da işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın işlemlerini daha kolay bir şekilde gerçekleştiren e-Apostil hizmetimiz resmî belgelerin birçok ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlıyor.

2019 yılından bu yana Apostil hizmeti sunulurken Adli Sicil Kaydı, Mahkeme Kararı ve Nüfus Kayıt Örneği belgelerinin kişisel verilerin korunması kaydıyla elektronik ortamda ilgililere ulaştırılması için hizmet bedeli karşılığında aracılık işlemleri sürdürülüyor.

DÜNYANIN HER YERİNDEN BAŞVURU YAPILABİLİYOR

PTT AŞ’nin e-Apostil hizmetinden yararlanan müşteriler devlet kurumlarında sıra beklemeden Lahey Komisyonuna üye 120’den fazla ülkede geçerli olacak belgelerini hızlı bir şekilde çevrim içi olarak temin edebiliyor.

İletişim kolaylığı, bütünlük, doğrulama, reddedilmeme ve düşük maliyet gibi avantajlar sunan e-Apostil hizmetinde mevcut elektronik resmî belgelere ek olarak müşteriler artık dünyanın her yerinden Çok Dilli Doğum Kayıt Örneği (Formül A), Çok Dilli Evlenme Kayıt Örneği (Formül B) ve Çok Dilli Ölüm Kayıt Örneği (Formül C) belgelerini almak ve bulundukları ülkedeki resmî makamlara Apostilli bir şekilde teslim etmek için başvuru yapabiliyor.

Müşteriler “www.turkiye.gov.tr”, “www.eapostil.gov.tr” adreslerinden veya e-Devlet mobil uygulaması üzerinden e-Apostil talebinde bulunabiliyor.