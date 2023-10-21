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TDBB’nin 20. kuruluş yıldönümü sebebiyle Beykoz Mecidiye Kasrı’nda düzenlen törene, TBMM Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, üye ülke konsolosları, milletvekilleri ve Türk Dünyası’ndan belediye başkanları ile Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın katıldı.

Yapılan tören ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “2003 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde kurulan Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Kuzey Afrika’dan Sibirya’ya uzanan coğrafyası ve yaklaşık bin 200 üyesi ile dünyanın en büyük teşkilatlarından biri olma hüviyetindedir. Akdağmadeni Belediyesi olarak biz de coğrafyamızda, özellikle Filistin’de yaşanan ve soykırıma varan vahşeti bir kez daha lanetler, dünyanın ancak Ortadoğu’ya 400 yıl huzur ve güven içinde hükmeden ecdadımızın adalet anlayışının kurtaracağını belirtmek isteriz. Herkes bilmelidir ki Türk özlenendir, Türk beklenendir. Coğrafyamızın selamete ermesi ancak zalime yavuz, mazluma yunus olan ulu anlayışımızla mümkündür” ifadelerini kullandı.