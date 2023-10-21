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İlçe Jandarma trafik ekipleri tarafından Özükavak Vali Veli Fuat Uğur İlkokulu öğrencilerine, yaya geçitlerinde nasıl hareket edecekleri ve geçme kuralları hakkında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Denetimler hakkında açıklama yapan Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, " Çekerek İlçe Jandarma Komutanlığı 5. Jandarma Trafik Tim Komutanlığı Trafik Timi tarafından, Vali Veli Fuat Uğur İlkokulu öğrencilerine yönelik okulun giriş ve çıkış saatlerinde yapılan trafik denetiminde okula gelirken ve okuldan dönerken yaya geçitlerini veya kaldırımları nasıl kullanmaları gerektiği ile ilgili eğitimler verilerek denetimlerde bulunuldu. Öğrencilerine, yaya geçitlerinde nasıl hareket edecekleri ve geçme kuralları hakkında teorik ve uygulamalı eğitim verildi” dedi.