Parkların yenilenerek çok daha nezih ve kullanışlı hale getirdiğini vurgulayan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Boğazlıyan halkına hayırlı olmasını diledi.

Belediye tarafından mevcut parklarda oyun gruplarına kadar birçok yerde yenileme çalışmaları yapıldı.

İlçe genelinde bir yandan parklarda yenileme çalışmalarını sürdüren ve diğer yandan da yenilerini kazandıran Başkan Coşar, çok daha nezih ve kullanışlı hale getirdi.

Yeşil alanların önemine değinen Coşar, “Yeşil alanların azalmasının yaşam kalitemizi doğrudan etkilediğinin farkındayız. Bu alanlara daha fazla ilçe sakinlerinin erişim hakkının olduğunu da biliyoruz. Miniklerimizin güvenle koşup oynayacağı, büyüklerimizin biraz soluklanıp dinleneceği ve tüm komşularımızın spor yapabileceği alanlar oluşturmak bilinciyle ilçemizde yeşil alan ve park sayısını artırmayı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan bu konuda aldığımız geri dönüşler çok olumlu. İlçemize yeni parklar kazandırmaya ve mevcut parklarımızı yenilemeye devam edeceğiz. Çocuklarımızın ve hemşehrilerimizin keyifli ve güzel vakit geçirebilecekleri yeni parkımız çok güzel oldu. Hayırlı olsun” diye konuştu. (Haber Merkezi)