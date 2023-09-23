SORGED tarafından gençlerin kendilerini ve dil becerilerini geliştirmesi amacıyla açılan İtalyanca ve İngilizce Kursunda yoğun katılım gerçekleştirildi.

Kursların İtalyan gönüllüleri tarafından verildiğini ifade eden SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “İtalya zengin ve köklü tarihi, coğrafyası, edebiyatı ve kültürü; Akdeniz ülkesi olması sebebiyle mutfağı ve sıcakkanlı insanları ile İtalya, hem turistlerin en popüler destinasyonlarından biri hem de bu özellikleri sayesinde tarih boyunca dünyayı önemli ölçüde etkilemiş bir ülkedir” ifadelerini kullandı.

“GÖNÜLLÜLER DERS VERDİ”

Kursların haftaya son bulacağını belirten Başkan Uğuz, “Şuanda kurslarımız devam ediyor fakat önümüzdeki hafta itibari ile kurslarımız sona erecek. Kurslarımız İtalyan gönüllülerimiz tarafından veriliyor. Çünkü İtalyan arkadaşlarımızın İngilizcesi de oldukça iyi. Özellikle Türkçe bilmedikleri için yabancı birilerinin kurs vermesi önemli olduğu için aslında onlara verdirdik. Ama önümüzde ki günlerde yine bir planlama yapacağız. Yine Yurtdışından getirdiğimiz gönüllüler olabilir veya kendimiz burada İngilizce öğretmeni de bulabiliriz. İngilizce kursumuzu devam ettirmeyi planlıyoruz fakat İtalyanca kursumuz sona erecek. Çünkü İtalyan gönüllülerimiz hafta dönüyorlar. Farklı ülkelerden getireceğimiz gönüllü arkadaşlarımızda inşallah İngilizce kursumuzun yanında kendi dillerini öğretecek. Farklı dil kursları açacağız. Önceden hep İngilizce kursu açıyorduk fakat hiç farklı dillerin üzerine kurslar açmıyorduk. Bun un üzerine İtalya’dan gelen gönüllülerimiz ile İtalyanca kursunu denemek istedik ve farklı bir katılım oldu. Böyle başlangıç düzeyinde günlük konuşma üzerine gençlere ders verdiler” dedi.

“TÜRKÇE DERSİ VERİYORUZ”

İtalyan gönüllülerine de Türkçe dersi verdiklerini ifade eden Uğuz, “Bizlerde hafta 3 saat Türkçe dersi veriyoruz. Onlar İngilizce ve İtalyanca biliyorlar ama asıl 3’üncü bir dil olarak Türkçeyi öğrenmeyi de çok istiyorlar. Bizde onlara Türkçe dersi veriyoruz. Gençlere farklı dilleri öğretmek, farklı kültürleri tanıtmak gerçekten önemli. Uluslararası farklı dil, din ve ırka sahip olanların bir arada olması bizim gençlerimizin de özgüvenini arttırıyor” ifadelerini kullandı.

“GENÇLERİMİZİ GÖZLEMLİYORUZ”

Yapmış oldukları etkinliklerde gençleri de gözlemlediklerini söyleyen Uğuz, “Bizim düzenlemiş olduğumuz etkinliklerimize katılan gençlerimizi gözlemliyoruz. İlk geldiği kurslara ilk katıldığı anda ki davranışları ile şuan ki davranışlarında hareketlerinde değişme, gelişme olup olmadığına bakıyoruz. Değişme olduğunda iyiye gittiğini gözlemlediğimizde gerçekten buda bizi mutlu ediyor. Çünkü gençlerin çoğu kapanık oluyor. Küçük bir şehirde yaşadıkları için vizyonları hep aynı oluyor. Bizlerde böyleydik çünkü çevremizde hep ailemiz ve arkadaşlarımız vardı. Bizim derneğimize gelen insanlarımız farklı vizyonlarda insanlar ile bir araya geldiği için kendi geliştiriyor, yeni şeyler öğreniyorlar. Sorgun, Yozgat dışına çıkan farklı şeyler düşünen gençlerimiz daha geniş vizyona sahip oluyorlar” dedi. (Selma Şahin)