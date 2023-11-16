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Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçede devam eden üst yapı çalışmaları kapsamında sıcak asfalt yapılacak olan yolların ön hazırlığına başladıklarını söyledi.

Başkan Yalçın, “Planlamalar ve kısa süre önce yapılan anket çalışmasında çıkan sonuçlarla birlikte vatandaşların büyük çoğunluğunun yenilenmesi talebinde bulunduğu belediye meydanı ve bağlantı yolları sıcak asfalt ile yeniliyoruz” dedi.

Başkan Yalçın yaptığı açıklamada, “Şehrimizi güzelleştirmek, ilçemizin alt yapısını ve üst yapısını daha kullanabilir ve konforlu bir noktaya getirmek için tüm mahallelerimize, sokaklarımıza ve caddelerimize hizmet götürmeye devam ediyoruz. Bahane bulan değil, hizmet üreten bir belediyecilik anlayışıyla, bölgesinde örnek ve öncü bir şehri birlikte inşa ediyoruz. Gayret bizden, tevfik Mevla’dan, takdir hizmetlerin en güzeline layık Akdağmadeni halkındandır. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.