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Adalet Bakanlığı, Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın şartlı tahliyesi ile ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı. Bakanlığın yaptığı açıklamada, 7456 sayılı kanuna dayalı bir tahliye durumu olmadığı ve Samast'ın cezasının 5275 sayılı kanun hükümlerine göre infaz edildiği vurgulandı.

Hrant Dink'in ölümüyle ilgili yargılamalar sonucunda Samast'a verilen cezaların detayları da açıklamada yer aldı. Yapılan değerlendirmeye göre, Ogün Samast'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ek olarak aldığı diğer cezaların halen infaz edilmekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, Samast'ın yaşının küçük olması nedeniyle müebbet cezasının 18 yıl olan alt sınırından saparak 21 yıl 6 ay olarak belirlendiği ifade edildi. Denetimli serbestlik hakkının 19 Şubat 2022 tarihinde doğmasına rağmen, bu haktan yararlandırılmadığı ve şartlı tahliyesinin 15 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Ogün Samast'ın infaz sürecine ilişkin 7456 sayılı Kanun'dan kaynaklanan bir ayrılma veya düzenleme talebinin olmadığı, cezasının 5275 sayılı Kanun'un genel hükümlerine göre infaz edildiği ifade edildi.