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Çorum'un Laçin ilçesinde yaşanan acı bir olayda, Harmancık Köyü Muhtarı Erol Tan'a ait evde yangın çıktı. Sabaha karşı meydana gelen olayda, ilk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından kaynaklandığı ifade edildi. Hızla yayılan yangına müdahale etmek amacıyla itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Köy muhtarının evinde meydana gelen yangın, kısa sürede büyüyerek evi ve çevresindeki alanı etkisi altına aldı. İtfaiye ve jandarma ekipleri uzun süren çabalar sonucunda alevleri kontrol altına aldı. Ancak ev, kömürlük, 4 traktör, 1 kamyon, 2 tarım aleti, güneş enerjisi panelleri ve birçok saman balyası kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldı. Olayın seyrini belirlemek ve benzer durumların önüne geçmek adına güvenlik birimleri tarafından yapılan soruşturma devam ediyor. Köydeki vatandaşlar ve çevre halkı, yangın nedeniyle zarar gören muhtarlarına destek olma amacıyla bir araya gelerek yardım çabalarını sürdürüyor.