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Türkiye'de faaliyet gösteren e-ticaret devleri Amazon Türkiye, Trendyol ve Hepsiburada, Rekabet Kurumu tarafından başlatılan bir soruşturmanın odağında yer alıyor. Rekabet Kurumu'nun yaptığı açıklamaya göre, yapılan ön araştırmalar sonucunda Amazon Türkiye, Trendyol ve Hepsiburada'nın faaliyetleriyle ilgili olarak ciddi ve yeterli bulunan bulgular ortaya çıkmıştır.

Rekabet Kurulu'nun resmi açıklamasında, "4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespit edilmesi amacıyla D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ’ye yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı" ifadelerine yer verilmiştir.

19.10.2023 tarihli toplantısında müzakere edilen bilgi, belge ve tespitler sonucunda, Rekabet Kurulu, otomatik fiyatlandırma mekanizması uygulayan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ ve Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasına karar vermiştir.

Rekabet Kurumu'nun bu adımı, sektördeki rekabetin sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlamak amacıyla atılmış önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Olayla ilgili daha fazla detayın ortaya çıkması beklenirken, rekabetin korunması ve tüketicilerin haklarının güvence altına alınması yönündeki çabaların devam edeceği gözlemlenmektedir.