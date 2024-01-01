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Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, yeni yılda görevi başında olan polis, jandarma, sağlık ve itfaiye personellerini ziyaret etti.

Coşar, fedakarca görev yapan personeli tebrik etti.

Vatandaşların yeni yılını da kutlayan Coşar, “2023 yılının son gününde görevi başında olan; Mesai arkadaşlarımızı, Boğazlıyan Devlet Hastanemizi, İlçe Emniyet Müdürlüğümüzü, İlçe Jandarma Komutanlığımızı, Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğümüzü ve nöbetçi eczanemizi ziyaret ederek kolaylıklar diledik. Mesai mefhumu gözetmeksizin görevinizin başında olmanız bizler için gurur verici. Bu özel günde sizlerle bir arada olmak, yeni yılınızı kutlamak benim için büyük bir mutluluk” dedi.