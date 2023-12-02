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Sorgun Belediyesi, ilçenin ihtiyaç duyulan her mahallesinde yol ve kaldırım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçede bulunan İmamhatip Caddesinde yol yapım çalışmalarının tamamlanmasına az bir zaman kala kaldırımlar yenileniyor.

Sorgun da ilçe genelinde başlatılan; yol ve kaldırım düzenleme, bakım, onarım ve asfaltlama seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talep ve önerileri de dikkate alarak ilçenin her mahallesini karış karış gezen ekipler, eksikleri yerinde tespit ediyor. Yol, kaldırım ve kavşak yenileme işlemleri önem sırasına göre programlanarak hızla tamamlanıyor. Çalışmalar, ilçe sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Sorgun Belediyesi, vatandaşların daha rahat ve konforlu ulaşım sağlaması için ilçe genelinde çalışmalarını da sürdürüyor.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, “İlçemizi daha yaşanabilir hale getirmek için tüm mahallelerimizin tamamında yol, kaldırım, asfaltlama ve kavşak yenileme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sorgun’u büyük bir şantiye alanına dönüştürdük. Hangi mahallemizin ne eksiği varsa orada oluyoruz ve kalıcı çözümler üreterek vatandaşlarımızın memnuniyeti için çalışıyoruz” dedi.

“YOLLARI SAĞLIKLI HALE GETİRİYORUZ”

Yeni yollar yaparak ya da mevcut yolları daha sağlıklı hale getirmek için çalışmaları sürdürdüklerini söyleyen Ekinci, “Sorgun Belediyesi olarak ilçemizin her noktasında çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İlçe merkezinde ve kırsalda eşit hizmet ilkesiyle alt yapı ve yol yapım çalışmalarını gerçekleştiriyor, vatandaşlarımızı hak ettikleri hizmetler ile buluşturmaya devam ediyoruz. Güzel ilçemiz Sorgun’un dört bir yanını rahat ve konforlu ulaşımla buluşturmak için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Yaptığımız çalışmalarda önce altyapıyı tamamlıyor, ardından üstyapı çalışmalarına geçiyoruz. Bu kapsamda İmamhatip Caddesi genelinde, asfalt yolların yenilemesi yapılırken diğer yandan da ekiplerimiz kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. İmamhatip Caddemiz yeni yüzü ile çok güzel olacak. Birlik ve beraberlik içerisinde gecemizi gündüze katarak çalışıyoruz. Çalışmalarımız hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.