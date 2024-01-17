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Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ilçede bulunan okulları ziyaret etti.

Eğitim kurumlarını ve okulları ziyaret eden Başkanı Coşar, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldiğini söyledi.

Ziyaretlerle alakalı bir açıklama yapan Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Eğitimde gerçekleşen her başarının yegâne sahibi öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle bir araya geldik, sohbet ettik. LGS ve YKS sınavına girecek çocuklarımıza ve gençlerimize destek olmak adına oluşturduğumuz hazırlık kitaplarımızı ve bunun yanı sıra öğretmenlerimiz, okul idarecilerimiz ve görevlilerimiz için hazırladığımız hediyemizi takdim ettik. Bizleri okullarında misafir eden öğretmenlerimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.