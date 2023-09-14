Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen ve esnaf ziyareti yapan Başkan Coşar, tek tek işyerlerinde esnafları ziyaret ederek sohbet etti.

Esnafların her zaman yanında olduğunu dile getiren Coşar, esnaflarla bir süre sohbet ederek, işleriyle ilgili bilgi aldı.

Sanayi esnafının ilçenin kalkınmasında, istihdamında önemli bir role sahip olduğunu söyleyen Başkan Coşar, “Bir ilin, ilçenin sanayisi ne kadar gelişmişse bulundukları yer de o kadar gelişmiştir. Esnafımızın daha iyi şartlarda hizmet sunabilmeleri, müşterilerin daha sağlıklı bir şekilde sanayiye gelmeleri için Belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Kalkınmanın temeli sanayidir, sanayi esnafıdır. En ufak araç arızalarında dahi Kayseri’ye giden vatandaşlarımız bugün maharetli ustalarımız sayesinde ilçenin ihtiyacına cevap verebilecek konumdadırlar. Bizlerde esnafımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda esnaflarımız ziyaret ederek istişarelerde bulunduk. Alın teriyle, emeğiyle çalışan çok kıymetli esnaf kardeşlerimizi dinledik. İlçemiz sanayisinin gelişmesi ve gerekli ihtiyaçlarının karşılanması için görüş alışverişinde bulunduk. Her zaman yanlarında olduğumuz değerli esnaflarımıza teşekkür ediyor, bol kazançlar diliyorum” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)