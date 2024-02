Akdağmadeni halkının destekleri ile 5 yıllık çalışmalarını anlatan Başkan Yalçın, “İnsanın yaşadığı kente hizmet etmesi kutsal bir görevdir. Vatandaşlarımıza hizmet etmek Akdağmadeni'ni daha yaşanılabilir bir kent yapmak için 5 yıl önce desteğinizle yola çıktık” dedi.

Üretken belediyecilik anlayışı ile birçok hizmete imza attıklarını ifade eden Yalçın, vatandaşları vermiş olduğu destek ve güvenle 5 yıllık süreçte ilçede gerçekleştirilen proje ve çalışmaları paylaştı.

2019 yılı nisan ayından bu yana atılan her adımda, alınan her kararda Akdağmadeni ve vatandaşların hizmet ihtiyacına yoğunlaştıklarının altını çizen Yalçın, “Nerede bir sorun varsa, var gücümüzle çözmeye çalıştık. İlçemizin ihtiyaçlarına göre projeler üretip Allah'a şükürler olsun bugün geldiğimiz noktada alnımızın akıyla bu projeler tamamladık. Bu süreçte amacımız Akdağmadeni'nin kaynaklarını yine kıymetli Akdağmadeni halkına harcamak ve ilçemizde hayal dahi edilemeyen projeleri gerçekleştirmek oldu. Yola çıkarken yolları, parkları, sosyal tesisleri, yeşil alanları, hizmet binaları, alt yapısı, üst yapısı, eğitim alanları, kültür ve sanat etkinlikleri ile 7'den 70 'e tüm hemşehrilerimizin konforlu bir yaşam sürdürdüğü modern ve sürekli gelişen bir Akdağmadeni hayal ettik. Bu hayallerimizi sizlerin desteğiyle her geçen gün gerçekleştirmenin onurunu, gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATTIK”

Geride bırakılan 5 yıl boyunca ‘iki günü denk olan ziyandadır’ emrine muti olarak, geceyi gündüze katarak hizmet ettiklerini vurgulayan Yalçın, “Covid19 pandemisi, orman yangınları, sel felaketleri ve Kahramanmaraş depremlerinde yaraları birlikte sardık. İklim değişikliği ve kuraklığa rağmen su sorunu yaşamadık, yaşatmadık. Kalıcı çözüm için gölet yapılmasıyla ilgili süreci tamamladık. Doğalgaz kazı çalışmalarını planlanandan çok daha kısa sürede tamamladık. İlçemizi meydanları, yeşil alanları, engelsiz kaldırımları, ışıl ışıl cadde ve sokaklarıyla örnek bir şehir görünümüne kavuşturduk. Üretken belediyecilik anlayışıyla üretim tesisleri kurduk. Yeni yatırımlarla iş imkanını artırdık. Sürdürülebilir bir ekonomi için Güneş Enerji Santralimizin kurulumuna başladık. Termal Turizm ve Ekoturizm ile Glumbing kurulum izinleri ve bütçesini tamamlayıp, yapım aşamasına geldik. İlçemizi bölgesel kalkınmanın öncü şehirlerinden yapmak için İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulum çalışmalarında sona geldik. Merkezinde insan olan, çevreye duyarlı çalışmalarımızla, ‘İç Anadolu’nun Yeşil Vahası Akdağmadeni’ için, bölgesinde ilkleri yapan çevreci bir belediye olduk. Bir taraftan gözbebeğimiz yavrularımıza dokunurken, bir taraftan da ilçemizden şampiyonlar yetiştirdik. Gönül kapılarımızı da makam kapılarımızı da sonuna kadar açarak hâkim değil, hâdim olduk. Çünkü inanıyoruz ki ‘insanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır.’ Bu duygu ve düşüncelerle sizleri emin olanların en yücesi rahmana emanet ediyorum” ifadelerini kullandı.