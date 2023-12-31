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Akdağmadeni Belediye Başkan Adayı Ömer Aydoğmuş, yeni yılda cumhuriyetin değerlerini taşıyarak kentlerin gelişimine odaklanacaklarını belirtti.

Ömer Aydoğmuş mesajında, "Geçtiğimiz hafta yaşanan hain terör saldırısında hayatını kaybeden 12 kahraman Mehmetçiğimizi anıyor, şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun diyoruz. Ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Aydoğmuş, Akdağmadeni için 2024 yılında planlanan hedefler ve projeler hakkında bilgi vererek, "Yeni yılda da gelişen kentimize yeni hedefler, projeler ve yatırımlarla en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Halkımızın desteğiyle kentimizi daha güzel bir geleceğe taşımak için çalışacağız" dedi.

Mesajını şu sözlerle tamamlayan Aydoğmuş, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, kentimizi daha yaşanabilir, modern ve çağdaş bir kent olarak gelecek kuşaklarımıza bırakmak için çalışacağız. Yeni yılın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyor, hemşehrilerimin ve aziz milletimizin yeni yılını kutluyorum" şeklinde konuştu.