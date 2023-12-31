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29 Aralık 2020 tarihinde Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı’nın yayımlanmasıyla, devlet tarafından son derece vizyoner bir çalışma yapılarak, siber güvenlik konusunda güçlü bir irade ortaya konulmuştu.

Yozgat Bozok Üniversitesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarında da, Siber Güvenlik Araştırma ve Uygulama Merkezleri açılarak, Siber güvenlik/bilgi güvenliği ve bilişim hukuku ile ilgili ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programı ve Siber güvenlik/bilgi güvenliği ve bilişim hukuku ile ilgili akademisyen sayısı arttırılmış, yükseköğretim kurumları tarafından kamu kurumları ve özel sektörde faaliyet gösteren tüzel kişilerde siber güvenlik farkındalığının artırılması için çeşitli faaliyetler yapılmıştı. Bu ulusal strateji ve plana uygun olarak, Bozok Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 3 yıldır yürüttüğü özverili çalışmalarla bilgi güvenliği konusunda sürekli planlama, izleme, müdahale ve geliştirme süreçlerini doğru yöneterek ISO-IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazandı. ISO 27001 kapsamında Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarının amacı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızın bilişim hizmetlerinde; bilgi güvenliği yönetiminin sağlamak, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır” ifadelerine yer verildi.