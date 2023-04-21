Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinin ilk gününden itibaren Hatay’ da görev alan Vali Polat, bayramın ilk gününde Hatay Payas’a gitti. Bayram namazını Payas’da tarihi Payas 2’inci Selim Cami’nde eda eden Polat daha sonra depremden etkilenen vatandaşlarla bayramlaştı.

Vali Polat, bayramlaşmanın ardından;

Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi’nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Programda, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Payas’da birçok programa katılan ve ziyarette bulunan Vali Polat, çadır kentte yaşayan vatandaşları ziyaret ederek, onları yalnız bırakmadı, depremzedelerle bayramlaştı. Zekiye Doğan