Bayramın yaklaşması ile karayollarında ve Yozgat’ta bir hareketlilik başladı. Bu hareketliliğin kazaya sebep olmaması adına ise uzmanlar sürücüleri uyardı.

Sıcaklık artışının direksiyon başında uyku haline yol açabileceği uyarısında bulunan uzmanlar, "1-2 saniyelik uyku, dalgınlık halinde bile kazaların yaşanabileceği unutulmamalı" dedi.

Kazaların yaklaşık yüzde 90'ının sürücü hatalarından kaynaklandığına işaret eden uzmanlar, "Bayram günlerinde trafik kazaları sonucu yaşanan ölümlerin 2-4 kat arttığını görüyoruz. Bir aileden birkaç kişinin hayatını kaybettiği, sakatlandığı hatta ne yazık ki ailelerin yok olduğu kazalar ortaya çıkıyor. Bu kötü tabloya yol açmamak için hepimizin üzerine düşen görevler var" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, sürücü hatalarından kaynaklı trafik kazalarının, ölümlerin ve sakatlanmaların basit tedbirlerle önlenebileceğinin altını çizdi.

"EMNİYET KEMERLERİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Bu kapsamda bayramda yola çıkacak kişilere uyarılarda bulunan uzmanlar, şunları kaydetti; "Araçlarınızın bakımlarını yola çıkmadan önce kontrol edin. Araç içinde sürücü ve her yolcunun mutlaka emniyet kemeri takması gerekmektedir. Çocukların yaşına uygun yükseltme ve çocuk koltuğu ile seyahat etmesi ve bu şekilde emniyet kemerlerini takması da büyük önem taşıyor. Birçok kazada emniyet kemerini takan ebeveyne bir şey olmazken emniyet kemeri takmamış çocuklarda ölümlerin veya ciddi sakatlıkların meydana geldiği unutulmamalı. Çocuklar ön koltuklarda seyahat etmemelidir. Bazı anne ve babalar çocuklarını kucaklarına alarak ön koltukta yolculuk yapmaktadır. Emniyet kemeri takmayan bu çocuklar için kaza sırasında açılacak hava yastıkları, ciddi yaralanmalara veya ölümlere sebep olabilir."

“ARAÇ KULLANIRKEN NAVİGASYON AYARI YAPMAYIN”

Uzmanlar, ayrıca araç içinde sürücüleri rahatsız eden, dikkat dağıtıcı yüksek ses, müzik veya tartışmalardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Sürücülerin yolculuk esnasında cep telefonlarından sık sık navigasyon uygulamalarını kullandığına dikkati çeken uzmanlar, "Sürücülerin araç kullanırken aynı anda navigasyon ayarlarıyla ilgilenmesi ciddi dikkat dağınıklarına ve dolayısıyla kazalara sebep oluyor. Bu nedenle navigasyon ayarlarının araçtaki diğer yolcular veya aracın güvenli bir alana park edildikten sonra yapılması gerekiyor" diye konuştu.

"SICAKLIK ARTIŞI UYKUYA YOL AÇABİLİYOR"

Uzmanlar, asla alkollü araç kullanılmaması gerektiğini de hatırlatarak şu bilgileri verdi; "Sıcaklık artışı ve güneş direksiyon başında ciddi bir uyku haline yol açabiliyor. Sürücülerin bu konuda dikkatli olması, 1-2 saniyelik uyku, dalgınlık halinde bile kazaların yaşanabileceği unutulmamalı. Sürücülerin uykusu geldiğini hissettiği an aracını uygun bir alana park ederek dinlenmesi birçok kazayı engelleyecektir. Yola sabah erken saatlerde çıkmayı tercih edin. Sürücü iyi bir gece uykusu uyumalıdır. Bireysel farklılık göstermekle birlikte, ortalama 7-8 saatlik bir gece uykusu gerekli. 2 saat veya 150 kilometrede mola verin. Ağır, yağlı yiyeceklerden uzak durun. 30-40 dakikada bir camı açın. Kısa farlar gece gündüz açık olsun. Telefondan uzak durun. Yağmurda hızı düşürün. Yoğun siste öndeki aracı takip etmeyin. Araç bakımlarınızı yaptırın. Lastik basıncına dikkat edin. Arabanızda mutlaka bebek koltuğu olsun.” Haber Merkezi