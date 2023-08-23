Türkiye Futbol Federasyonu, Bölgesel Amatör Ligin bu yıl 14’üncü kez düzenleneceğini açıkladı. Federasyon'dan yapılan açıklamada, ligi katılacakların 31 Ağustos Perşembe gününe kadar başvuru yapmaları gerektiğine dikkat çekildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Bu yıl 14’üncü kez düzenlenecek olan 2023-2024 sezonu Bölgesel Amatör Lige katılım genel esasları Ek'te belirtilmekte olup, bu esaslar doğrultusunda ligi katılma hakkı bulunan kulüpler belgelerini hazırlayarak en geç 31 Ağustos 2023 tarihine kadar Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Müdürlüğü BAL Departmanlığı'na göndereceklerdir. 2023-2024 sezonu Bölgesel Amatör Lig gruplandırma ve statüsü, lige katılacak takım sayısının kesin olarak belirlenmesinden ve saha denetimlerinin tamamlanmasından sonra açıklanacaktır" ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi