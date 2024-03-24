Türkiye Üçüncü Kadınlar Futbol Ligi 11’inci Grup’ta mücadele eden Yurdum Gençlikspor, mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Ankara deplasmanında umduğunu bulamadı.

Ankara 1910 Spor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Yurdum Gençlikspor, güçlü rakibi karşısında istediği oyunu bir türlü sahaya yansıtamayınca rakibine 3-0 mağlup oldu.

İlk iki takım arasına girme mücadelesi veren Yozgat temsilcisi Başkent deplasmanında Ankara 1910 Spor karşısında direnemedi. Ev sahibi takım üstün bir oyun ortaya koyarken Yurdum Gençlikspor güçlü rakibi karşısında pozisyon üretmekte zorlandı. Sahadan 3-0 mağlubiyet ile ayrılan Yurdum Gençlikspor Play-Off şansını zora sokarken, rakibi Ankara 1910 Spor ise ilk iki takım arasına girme şansını arttırdı. Yurdum Gençlikspor aldığı bu mağlubiyet ile 11 puanla 4’üncü sıraya gerilerken, Ankara 1910 Spor ise puanını 14’ü yükselterek üçüncü sıraya yükseldi.