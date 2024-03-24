TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili hemşehrimiz Fuat Oktay, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, Boğazlıyan Şeker Fabrikasında düzenlenen iftar yemeğine katıldılar.

Boğazlıyan Şeker Fabrikasında gerçekleştirilen iftar yemeğine TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili hemşehrimiz Fuat Oktay, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan’ın beraberinde Boğazlıyan Belediye Başkanı ve AK Parti Boğazlıyan Belediye Başkanı adayı Gökhan Coşar ve teşkilat mensupları katılım sağladı.

“BİRLİĞİMİZ DAİM OLSUN”

Düzenlenen iftar yemeği sonrasında konuşan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili hemşehrimiz Fuat Oktay, “Yozgat milletvekillerimiz Sayın Abdulkadir Akgül ve Sayın Süleyman Şahan, Boğazlıyan Belediye Başkanımız ve adayımız Sayın Gökhan Coşar ile birlikte kıymetli Boğazlıyanlı hemşehrilerimizle iftar programında bir araya geldik. Bereketli iftar sofralarını bizlerle paylaşan Boğazlıyan’da değer üreten tüm çiftçilerimize ve bu güzel buluşmada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sofralarımızın bereketi ve birliğimiz daim olsun” ifadelerini kullandı.

“AVRUPA'NIN EN MODERN ŞEKER FABRİKASI”

AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül da iftar yemeğinden sonra açıklamada bulundu. Akgül, “Yozgat'ımızda faaliyet gösteren yatırımcılarımız başımızın tacıdır. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanımız, Ankara Milletvekilimiz, kıymetli hemşehrimiz Fuat Oktay, Yozgat Milletvekilimiz Süleyman Şahan, Boğazlıyan Belediye Başkanımız Gökhan Coşar ve teşkilat mensuplarımızla beraber Türkiye'nin en yeni, Avrupa'nın en modern şeker fabrikası olarak Yozgat'ımızın gözde kuruluşu Boğazlıyan Şeker Fabrikamızda düzenlenen iftar yemeğine katıldık. Ev sahipliği için Kayseri Şekeri Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve şeker ailesine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“YOZGAT’A KATKI SAĞLIYORLAR”

Yemekten sonra bir diğer açıklama yapan isim ise AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan oldu.

Şahan açıklamasında, “Yozgat’ımızın parlayan yıldızı Boğazlıyan Şeker Fabrikasındayız. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanımız, Ankara Milletvekilimiz, değerli hemşehrimiz Fuat Oktay, TESKOMB Genel Başkanımız, Yozgat Milletvekilimiz Abdulkadir Akgül, Boğazlıyan Belediye Başkanımız Gökhan Coşar ve değerli teşkilat mensuplarımızla beraber Kayseri Şeker’e bağlı faaliyet gösteren Türkiye’nin en yeni, ilçe ve ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlayan Boğazlıyan Şeker Fabrikamızda iftarımızı açtık. Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Kayseri Şeker ailesine misafirperverliklerinden dolayı ve ilimize sağladıkları faydadan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.