Gençlerin güvenli bir ortamda spor yapmaları ve yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla açılan yaz futbol okulunda 70 genç haftanın belirli günlerinde antrenör Ömer Ekinci eşliğinde antrenmanlarını yaparak kendilerini geliştirme fırsatı buldu.

Futbol okulunun son gününde öğrencileri yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Nezih Yalçın, antrenman sonrasında sporculara katılım belgelerini verdi.



“GENÇLERİMİZİN YAZ TATİLİNİ SPORLA İÇ İÇE GEÇİRMELERİNİ SAĞLADIK”

Tüm çocuklara malzeme desteği sağladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Yalçın, “Belediyemiz ve spor kulübümüz üzerinden yürütmüş olduğumuz yaz futbol okulu sayesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da gençlerimizin yaz tatilini sporla iç içe geçirmelerini sağladık. Temmuz ayında başlayan futbol okulumuzda katılımcı tüm çocuklarımıza malzeme desteği sağladık. Düzenli olarak antrenmanlarını takip ederek kişisel gelişimlerine katkı sunarken aynı zamanda da keyifli vakit geçirmeleri için güzel bir ortam oluşturduk. Bugün kursumuzun son günü ve buradan 23 öğrencimizin Akdağmadeni Belediyespor U14 futbol takımımıza, 10 gencimizin de A takıma geçişini yapıyoruz” dedi.



“TEŞEKKÜRÜ BORÇ BİLİRİM”

Yalçın açıklamasının devamında, “Bu sürede emeğini esirgemeyen antrenörümüz Ömer Ekinci’ye teşekkür ediyorum. Ayrıca bizlere bu süre zarfında çocuklarını emanet eden kıymetli ailelerimize de teşekkürü borç bilirim. Spor okulumuzun ardından kulübümüz bünyesinde devam edecek olan çocuklarımıza da önce eğitim, daha sonra spor hayatlarında başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)