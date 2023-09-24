Bu ilginç çalışma, geleceğin teknolojisi olarak kabul edilen yapay zeka alanındaki hızlı gelişimin yeni bir örneği olarak karşımıza çıkıyor.

TAVUKLARIN DUYGUSAL SESLERİNİN ANALİZİ

Tokyo Üniversitesi'nden Profesör Adrian David Cheok liderliğindeki ekip, 8 hayvan psikoloğu ve veteriner cerrah ile birlikte 80 tavuğun 200 saatlik gıdaklama sesini titizlikle analiz etti. Bu çalışmada, her farklı frekansın tavukların açlık, korku, öfke, memnuniyet, heyecan ve sıkıntı gibi duygusal durumlarını yansıttığı ortaya çıktı.

YAPAY ZEKA İLE BAŞARIYA ULAŞMA

İlk aşamada, ekip yapay zeka uygulamasına 100 saatlik tavuk sesi verdi. Daha sonra yapay zekaya 100 saatlik tavuk sesini dinleten bilim insanları, yapay zekanın tavukların duygusal durumlarını yüzde 80 oranında doğru bir şekilde tanımlayabildiğini belirledi. Bu sonuçlar, yapay zekanın ses sinyalleri aracılığıyla tavukların duygusal durumlarını anlama yeteneğini gösteriyor.

DERİN DUYGUSAL ANALİZ ÖĞRENMESİ TEKNOLOJİSİ

Tokyo Üniversitesi Profesörü Adrian David Cheok, bu teknolojiyi "Derin Duygusal Analiz Öğrenmesi" olarak adlandırıyor ve karmaşık matematiksel algoritmalarla desteklendiğini açıklıyor. Ancak, bu çalışmanın henüz hakemli bir dergide yayınlanmadığını ve "Büyük bir bilimsel aşama" olduğunu vurgulayarak sadece başlangıç olduğunu söylüyor. Bu yeni teknoloji, gelecekte daha fazla duygu ve iletişim odaklı çalışmaların kapısını aralayabilir. (Haber Merkezi)