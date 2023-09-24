Yozgatlılar da ilgilendiren bir açıklamada bulunan Başkan Yener, 1 Ocak'tan itibaren yerel seçim takviminin başlayacağını duyurdu ve seçim hazırlıklarını ele alarak açıklamalarda bulundu.

SEÇİM TAKVİMİ 1 OCAK'TA BAŞLIYOR

YSK Başkanı Ahmet Yener, yerel seçimlere dair önemli bilgiler verdi. 1 Ocak itibarıyla seçim takviminin resmen başlayacağını açıklayan Başkan Yener, seçmen listelerinin 1 Ekim'de nüfus ve vatandaşlıktan alınacağını ifade etti. Seçim takvimi içerisinde seçmen listelerinin ilan edildiği tarihe dair önemli genelgelerin kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

DEPREM BÖLGESİ İÇİN ÖZEL TEDBİRLER

Başkan Yener, deprem bölgesinde yerel seçim hazırlıklarına yönelik özel tedbirlerin alınacağını belirtti. Özellikle deprem bölgelerinde adres taşıma işlemlerinin rahatça gerçekleştirilmesi için kurul kararları ile bir yol haritası çizeceklerini dile getirdi.

SEÇİM MALZEMELERİ VE EKİPMANLARININ HAZIRLIĞI

Seçimlere hazırlık kapsamında tüm ilçe ve il seçim kurullarında gerekli olan malzemelerin stok durumunun gözden geçirildiğini ifade eden Başkan Yener, oy verme kabinlerinin yenilenmesi ve oy torbalarının hazır hale getirilmesi sürecinin de devam ettiğini aktardı.

ELEKTRONİK OYLAMAYA YÖNELİK GELECEK PLANLARI

Başkan Yener, elektronik oylama konusunda da önemli açıklamalarda bulundu. Şu an için yurtiçi seçimlerde elektronik oylamanın yasal düzenlemesi olmadığını belirten Başkan Yener, ancak gelecekte Türkiye'de elektronik oylama olabileceğini ve bu konuda çalışmaların yapıldığını paylaştı. Bu çalışmaların pilot uygulamalarla başlayabileceğini sözlerine ekledi.

YSK Başkanı Ahmet Yener'in seçim hazırlıkları ve gelecek planlarına dair açıklamaları, yerel seçimlere yönelik önemli bir yol haritası oluşturuyor. (Haber Merkezi)