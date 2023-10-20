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Başkan Yalçın, “Vatandaşlarımızın derdine çözüm üretmek ve ilçemize katkı sağlamak için birlikte mesai harcadığımız tüm muhtarlarımızın gününü kutluyorum” dedi.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla AK Konakta misafir edilen muhtarlarla verimli bir görüşme gerçekleştiren Başkan Yalçın, mahallelerde yapılacak çalışmalar hakkında muhtarlarla bilgi alışverişinde bulundu.

Başkan Yalçın Muhtarlar Günü vesilesiyle yapmış olduğu açıklamasında “Çok değerli Muhtarlarımızla Muhtarlar Günü' münasebetiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Onların şahsında bütün muhtarlarımızın muhtarlar gününü kutluyorum. Vatandaşlarımızın talepleri ve istekleri olduğu zaman ilk muhtarlarımıza geliyorlar. Onlar da bu önerileri bizlere, ilgili kurumlara iletiyor. Hemşehrilerimizle aramızda oldukları köprü vazifesinin kolay olmadığını, büyük bir sorumluluk istediğini biliyoruz. Bizlerde bu doğrultuda muhtarlarımızla sık sık bir araya gelerek çalışmalarımızı yürütüyoruz. Muhtarlar birinci dereceden bizimle iş birliği yapan mesai arkadaşlarımızdır. Her şeyden önce mesai arkadaşlarımla birlikte çalışmaktan onur ve kıvanç duymaktayım. Muhtarlarımızla Akdağmadeni için iş birliği içerisinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)