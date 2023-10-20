Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sorgun ilçesine bağlı bir köyde kaçak kazı yapan şahsa yönelik operasyon yapıldı. 

Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu yeğenini 11 yıl sonra öldürdü Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu yeğenini 11 yıl sonra öldürdü

Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından 19 Ekim 2023 günü yapılan operasyon neticesinde kaçak kazı yapan (C.A.) isimli şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.

Kazı yaparken yakalandı

Kazı bölgesinde yapılan arama neticesinde; 1 ​adet dedektör, 1 ​adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli işlemler devam etmektedir. (Alpaslan Demir)

Kaynak: İleri Gazetesi