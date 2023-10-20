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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sorgun ilçesine bağlı bir köyde kaçak kazı yapan şahsa yönelik operasyon yapıldı.

Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından 19 Ekim 2023 günü yapılan operasyon neticesinde kaçak kazı yapan (C.A.) isimli şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.

Kazı bölgesinde yapılan arama neticesinde; 1 ​adet dedektör, 1 ​adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli işlemler devam etmektedir. (Alpaslan Demir)