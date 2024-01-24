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Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız da katıldığı genişletilmiş başkanlar kurulu, Hak İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığında Ankara’da toplandı.

Başkanlar Kurulu toplantısın; Genel Başkan Mahmut Arslan, Kurucu Başkan Hüseyin Tanrıverdi, Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, Genel Başkan Yardımcıları İdris Ersoy, Celal Yıldız, Mehmet Keskin, Genel Sekreterimiz Av. Oğuz Aksoy, Öz İnşaat İş Sendikası Genel Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Zekeriya Koca, Genel Sekreter Yardımcısı Av. Mehmet Yeşilyurt, Genel Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyeleri, Şube ve İl Başkanları, Genel Merkez Komite Başkanları, Sendika Daire Başkanları ile uzmanlar katıldı.

Genel Başkan Mahmut Arslan, Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısında Hizmet İş Sendikasının tarihine ve faaliyetlerine dair değerlendirmelerde bulundu.

“YARIM ASIRLIK TARİHE SAHİP BİR SENDİKAYIZ”

“46. yılımıza giriş yaparken geride bıraktığımız 45 yılı da değerlendireceğimiz bir gün olacak” diyen Arslan, “Bu sendika, nev zuhûr bir sendika değil. Hemen ortaya çıkıp sendikal mücadelede önemli bir yere gelmiş bir sendika değil. 46. yılına yeni giren, yarım asırlık tarihe sahip bir sendikadır” dedi.

“2023, BİZİM İÇİN EN ZOR YILLARDAN BİRİSİYDİ”

2024 yılının ilk başkanlar kurulunun başarılı geçmesini temenni eden Arslan, 2023 yılında yaşanan zorlukları hatırlatarak şunları söyledi: “Zor bir süreç bizi bekliyor. 2023 yılı zor geçti. 2 ay geçmeden 6 Şubat depremini yaşadık. Daha sonra 7 Ekim’de Filistin’in işgali ve katliamları başladı. Yüksek enflasyonun getirdiği ağır ekonomik sıkıntılarla da bir taraftan mücadele ettik ve 2023 yılı, Türkiye’nin en çok zorlandığı yıllardan biriydi. Bizim için de en zor yıllardan birisiydi.”

“BİZE DÜŞEN, MÜCADELE ETMEK”

Türkiye’nin zor bir coğrafyada bulunduğunu belirten Arslan, “2024 yılının zorlukların aşıldığı yıl olmasını temenni ediyoruz ama bu topraklar, bu coğrafya dertsiz olmaz. Dertler bizi hem olgunlaştırıyor, hem de insanî yönümüzü güçlendiriyor. Derdimiz var. Bu topraklar, bu coğrafya dertli bir coğrafya. Bu dertlerin üstesinden gelmek için bize düşen, mücadele etmek. İnşallah 2024 yılında yaptığımız mücadeleler, ortaya koyduğumuz büyük fedakârlıklar karşılık bulur” dedi.

“FİLİSTİN İÇİN DAHA FAZLASINI YAPMAMIZ LAZIM”

Gazze’de soykırımı7 Ekim 2023’ten bu yana Filistin için pek çok program gerçekleştirdiklerini belirten Arslan, “Gazze’deki soykırımı dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Biz bunları yaparken bir yerlerden takdir alalım diye değil, Filistin’deki kardeşlerimize borcumuzu ödemek için yapıyoruz. Onlara borcumuz var. Gazze’de Filistinli kardeşlerimizin hayatlarını idame ettirecek hiçbir şeyleri kalamadı. Evleri başlarına yıkıldı, hastaneleri yıkıldı, okulları yıkıldı. İlaç yok, su yok, ekmek yok, hiçbir şeyleri yok. O yüzden ne yaparsak az. Daha fazlasını yapmamız lazım. Bu bir imkan meselesi değil bu bir tercih meselesi. 15 milyon civarında bir yardımı bölgeye ulaştırdık. Yardımlarımızı artırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“HİZMET İŞ, SADECE BİR İŞÇİ ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR”

Hizmet-İş’in kuruluşundan bugüne geçen 46 yılda Türkiye’nin en büyük ve en itibarlı sendikası olduğunu söyleyen Kurucu Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, “Hizmet İş, sadece bir işçi örgütü değildir. Hizmet İş, emeğinden başka sermayesi olmayan işçilerin, istiklal ve istikbal mücadelesi veren kahramanların, kimsesizlerin sendikasıdır. Hizmet İş, bugünlere kolay gelmedi; omuz omuza mücadele ederek geldi” dedi.

“HİZMET-İŞ İLK GÜNKÜ HEYECANIYLA YOLUNA DEVAM EDİYOR”

Sendikamızın misyonuna ve kazandığı zaferlere değinen Tanrıverdi, “Hizmet İş, bir gönül birlikteliğidir. Hizmet İş; daima dürüstlüğün, samimiyetin, şeffaflığın, insana ve emeğe saygının adresi olmuştur. Eksilmeyen ve tükenmeyen bir heyecanın adıdır Hizmet İş. İlk günkü heyecanıyla yoluna devam ediyor. Hizmet İş güçlünün yanında değil, hakkın ve haklının yanında olmuştur. Bizim mücadelemizin temelinde insan, hak ve emek vardır” şeklinde konuştu.

DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDULAR

Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, teşkilat ve teşkilatlanma çalışmaları, örgütlenme alanları, teşkilatlanma yetki süreci ve yetki belgesi konuları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Toplu iş sözleşmelerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy da toplu iş sözleşmeleri, yetki süreçleri ve ilave tediye konularında bilgi verdi.

Mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, sendikanın mali işleri ve aidat takibi konularında bilgi verdi.

Eğitim ve sosyal işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin ise önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek sosyal işler, eğitim seminerleri, basın yayın ve sosyal medya çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Programda Şube Başkanları, İl Başkanları ve Yardımcıları da tek tek söz alarak değerlendirmelerde bulundu.