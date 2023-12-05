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Türk Sağlık Sen Yozgat Şube Başkanı Ayhan Delibaşı, 6 Aralık Diş Teknisyenleri günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Başkan Delibaşı, “Sağlık hizmetinin vazgeçilmez bir parçası olan diş teknisyenlerinin 6 Aralık Diş Teknisyenleri Gününü kutluyorum” dedi.

Tüm tıp mensuplarında olduğu gibi, Sağlık hizmeti sunumunda diş protez teknisyenleri de sağlık sisteminin vazgeçilmez mensupları olduğunu belirten Başkan Delibaşı, “Türk Sağlık Sen olarak diş hekimlerimizin, diş klinik yardımcısı, diş teknisyenleri ve teknikerleri başta olmak üzere ADSM’lerde, ağız ve diş sağlığı hastanelerinde ve hastanelerimizin diş kliniklerinde görevli tüm çalışanların sorunlarına çözüm bulunmasını istiyor ve onların haklı taleplerinin her platformda destekçisi olacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.