Başkan adayı Yıldırım, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yozgat'ta bir miting yaptı. Yaptığı mitingde 22 yıl sonra tam da 22 yıl sonra bir itirafta bulundu” dedi.

Bu konuşmanın gerçek, bir itiraf olduğunu belirten Başkan adayı Yıldırım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı konuşmayla alakalı şunları söyledi:

“Yıllarca ihmal edilen kaderine terk edilen Yozgat'ımızı hak ettiği yerlere gelmesi için daha çok çalışacağız dedi. 22 yıldır kaderine terk ettiğimiz Yozgat'ımız için daha çok çalışacağız dedi. Şimdi Yozgat Belediyesi'ni 22 yıldır Cumhur İttifakı bileşenleri yönetmiyor mu? Şimdi bakıyorum. Aday arkadaşlar birçok vaatte bulunuyor. Ya soruyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız dün hiçbir vaatte bulunmazken, Yozgat'a şunu yapacağız, bunu yapacağız diyemezken, demezken, gerçeği 22 yıl sonra görmüşken, aday arkadaşlar sizin Cumhurbaşkanı'ndan daha mı çok yetkiniz var? Sizin Cumhurbaşkanı'ndan eliniz daha mı güçlü? Kaleminiz tuttuğunuz, attığınız imza daha mı güçlü? Değil. Kandırmayın. Yozgatlı hemşehrilerimi kandırmayın artık. Artık Yozgatlı hemşehrilerimin duygularıyla oynamayın. Lütfen yapmayın bunu. Gidiyorsunuz birçok yerde sahada birçok proje açıklıyorsunuz. Yapamayacaksınız. Bundan birkaç gün önce Yozgat'ta yerel bir gazetenin televizyonunda bir programa katıldım ve programda açıkladım tek tek. Şimdi tekrar diyorum. Yozgat Belediyesi'nin tam tamına 2,5 milyar borcu var. Seçimden sonra bu borç daha da artacak. Çünkü Yozgat Belediyesi şu anda yaptığı seçime yönelik bütün yardımları, bütün broşür seçim tanıtımı için giydirdiği arabalar, bindirdiği otobüsler, mazotu, gideri, şunu bunu kumanyalar orada kurduğu Ramazan çadırı giden hepsini belediye bütçesinden yapıyor. Yani Yozgat'ta ödeyecek bu parayı. Bugüne kadar 25 yıldır Ali gitti Veli geldi. Ama hep Cumhur İttifakı bileşenleriydi Yozgat'a hiçbir faydaları olmadı."

Aday Yıldırım, "Hemşerilerim bu adayların hiçbirinden Yozgat'a fayda yok. Görün artık eminim bir dostluğunuz vardır, arkadaşlığınız vardır, akrabalığınız vardır. Ama ne diyor? Emaneti işi bilene verin? Emaneti emanetçiye verin. Emanete sahip çıkana verin. Lütfen artık yeter Yozgat'ın geri kaldığı. Evlatlarımızı düşünelim. Çocuklarımızı düşünelim. Kendimizi düşünelim. Yozgat'ımızı düşünelim. 25 yıldır koltuğa oturup hiçbir iş yapmadan sadece duygularını nefislerini körelten bu başkanlardan artık yolumuzu ayıralım. Yozgat'ımız kalkınsın. Yozgat'ımızda iş sahası yok. Gelen memur durmuyor. Hastane yapıldı, şehir hastanesiyle dün övündü Sayın Cumhurbaşkanımız. Doğru, ilk şehir hastanesi Yozgat'a yapıldı. Ama içinde doktor yok. Kuyruklar var. Belli bir saatten sonra Yozgat'ta Şehir Hastanesine gittiğimiz zaman dönüş çok zor. Dolmuş yok, otobüs yok, ulaşım yok. Yozgat bitmiş. Yozgat'a deva olacak yine sizlersiniz hemşerilerim. Yozgat'ı yine küllerinden doğuracak olan sizlersiniz. Gelin ayrışmadan, gruplaşmadan DEVA belediyeciliğiyle Yozgat'ımızı ayağa kaldıralım. Sizlere yalan söylüyorlar. Adayların hepsi sizlere yalan söylüyorlar. Hodri Meydan diyorum. Televizyon programında da dedim. Bütçe yok. Borç var. Seçimden sonra bu borç daha da artacak. Kalkıp sizleri kandırıyorlar. Lütfen bunlara inanmayın. Kaynağını belirtmedikleri hiçbir projeyi yapamazlar. Vermeden almak Allah'a mahsus. Bunlar sadece almanın peşindeler. Yapmayın, inanmayın. Dolaylı yoldan Yozgat'ımız, Yozgat'ımız soyuluyor. Yozgat'ımızın cebinden parası çalınıyor. 2,5 milyar borç bölüm bakım Yozgat nüfusuna kişi başı ne kadar düşüyor? Siz ödeyeceksiniz Yozgat'ta hemşehrilerim. Sizinle beraber ben de hep beraber ödeyeceğiz. Bu borç ödenmeden Yozgat'a çivi çakılmaz" dedi.

"Seçim sonrası ekonomik anlamda Yozgat'ımızı ve Türkiye'mizi hakikaten zor günler bekliyor. Üzülerek söylüyorum ki ama böyle. Matematik şaşmaz. Kalkıp da sahada şu projeyi yapacağım, şu köprüyü yapacağım, teleferik yapacağım, yol yapacağım. Bırakın bunları. İnanmayın. Rakiplerim sizi kandırıyor. Eğer ki hakikaten bir şey yapacak olsalardı buna emin olun. Yozgat'a iyi bir şey yapılacak olsaydı dün sayın Cumhurbaşkanımız bunu bağrına aça aça gere gere sizlere anlatırdı. Yapamayacaklar. Onun için Cumhurbaşkanımızın elinden yetkisinden hiçbir adayın yetkisi daha güçlü değil. O yüzden sizleri kandırıyorlar. Kanmayın lütfen. Yozgat kimsenin gündeminde yok. İktidarıyla muhalefetiyle. Kimsenin Yozgat'ı düşündüğü yok. Dün sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? Geldi Yozgat'a. Ankara ve İstanbul için o istedi. Akıllarında varsa yoksa Ankara ve İstanbul. Yozgat'ı düşünen yok. Yozgat sadece ulusal kanalların hava durumu raporlarında geçiyor. Bunun dışında Yozgat'ın ismini bilen yok. Bilinmiş olsaydı Yozgat'ın üzerine düşünmüş olsaydı geçen gün televizyon programında anlattığım yolsuzluklar, arsa satışları 2,5 milyar borç. Bunlar için birileri bir adım atardı. Hakimlerimiz, savcılarımız bir adım atardı. Çünkü Yozgat'ı kimsenin gördüğü yok. Televizyon kanallarında çıkmıyor Yozgat. Kıymetli hemşerilerim elinizi vicdanınıza koyun. Lütfen seçime sayılı günler kala, Yozgat'a bir yiğit lazım. Yozgat Belediyesi'ne bir yiğit lazım. Bakıyorum. Rakiplerim son günlerde Yozgat'ın farklı yerlerinde Çamlığında, merkezinde bir takım klipler çekiyorlar. Giyiyorlar takım elbiseleri, tıraşlarını oluyorlar, saçlarını yapıyorlar. Oh. Hayırdır? Arkadan güzel bir milli böyle bizim göğsümüzü kabartacak bir fon müziği. Hayırdır arkadaşlar? Biz Yozgat'a manken mi seçiyoruz? Biz Yozgat'ta güzellik yarışmasına mı çıktık? Biz Yozgat'a bir belediye başkanı seçiyoruz. Biz Yozgat'ta işin ehli çalışacak, elini masaya vuracak, Yozgat'ı ileriye taşıyacak bir aday seçiyoruz. Ha vatandaşın gözüne girmek istiyorsanız giyin tulumu, giyin ayağınıza çizmeyi, alın kazmayı küreği Yozgat'ın merkezinde bir sürü çevre düzenlemesi ihtiyacı var. Gidin onları yapın da biz de diyelim biz bu rakiplerimize karşı nasıl proje üretiriz diyelim. Ya bu adamlar sahada çalışıyor diyelim. Öyle klip çekmeyle biz güzellik yarışmasına değiliz.

Yıldırım konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Kıymetli Yozgat'ta dediğim gibi seçime çok kısa bir süre kaldı. Elinizi vicdanınıza koyun lütfen. Artık Yozgat kazansın. Analarımız, bacılarımız dedelerimiz, amcalarımız, kardeşlerimiz kazansın. Artık Yozgatlı kazansın. Ben görüyorum ya. İş bulmak için belediye başkanlarına gidip yalvaran insanımız var. Dün sahada birçok kişi bakanların başbakana haber ulaştırmaya çalışan, not ulaştırmaya çalışan. Ya bırakın patron sizsiniz. Hemşerilerin patron sizsiniz. Bırakın onlar size yalvarsın. Artık sandığa giderken bu Cumhur İttifakı bileşenlerine öyle bir tokat vurun ki artık onlar size yalvarsınlar. Siz onlara yalvarmayın. Çünkü Yozgat'ta iş yapan bir belediye başkanı gelmedi bugüne kadar. Gelmiş olsa Yozgat bugün böyle olmazdı. 2,5 milyar borç ne demek ya? Bir atam bombası koyun Yozgat'ın göbeğine. Yozgat'ı yıkın. Yeniden yapın. Bu para yeter de artar bile. 2,5 milyar. Bir de onun üstüne son beş yıl için söylüyorum. Otuz üç tane de arsa sattı şu anki başkan. Hodri meydan dedim. Açık oturum yapalım dedim. Yalan söylüyorsan gel canlı yayında konuşalım dedim çıt yok. Cumhur İttifakı bileşenlerinden çıt yok. Şimdiki yönetimden de, 14 sene önceki yönetimden de Yozgat'a hiçbir fayda yok. Çünkü adamların derdi Yozgat değil. Varsa yoksa İstanbul, varsa yoksa Ankara. 31 Mart sabahı sizlerden rica ediyorum, artık bu Cumhur İttifakı bileşenlerine tokadı vurun. Yozgat kazansın. Yozgatlı kazansın. Bu kardeşiniz bu yiğit Yozgat Belediyesi'ne aday. Sizlerden istirham ediyorum artık inanmayalım. Bu yalanlara inanmayalım. Yozgat'a hak ettiği yerlere hep beraber hep beraber DEVA olalım. Yozgat'a yine Yozgatlı DEVA olacak. Yozgat'a Yozgatlı yine fayda sağlayacak. Âlem buysa DEVA sizsiniz hemşerilerim.”