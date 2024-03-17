Taştan, Türk milletinin tarih boyunca kazandığı en parlak zaferlerden biri olarak nitelendirdiği Çanakkale Zaferi'nin gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Taştan, "Çanakkale, tarihten silinmek istenen bir milletin yokluk ve imkânsızlıklarına rağmen, sarsılmaz imanıyla vatanını nasıl koruduğunu gösteren, dili, rengi, etnik kökeni farklı olsa da kader birliği yapmış vatan evlatlarının şehit düştüğü yerdir" ifadelerini kullandı.

Bu zaferin, Türk milletinin vatan, bayrak, istiklal ve hürriyetleri uğruna neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Taştan, şehitlere ve gazilere olan minnet duygusunun daima hissedildiğini, bugünleri onlara borçlu olduklarının bilincinde olunduğunu aktardı.

Üzerinde yaşadıkları toprakların, şehadet ve gazilik mertebesine yükselen kahramanların nesillere armağanı olduğunu dile getiren Taştan, bugünün görevinin bu toprakları vatan yapan şehit ve gazilerin mirasına sahip çıkmak olduğunu ifade etti. Ayrıca Taştan, Büyük Önder Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşıyarak Türkiye'yi daha güçlü ve müreffeh bir ülke haline getirmek için mücadele etmenin önemini vurguladı.

Taştan, Çanakkale Deniz Zaferi'nde emeği geçen başta aziz şehitler olmak üzere, vatan müdafaasında can veren tüm şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmetle ve şükranla andı.