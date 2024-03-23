Sorgun mevcut Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Parti (MHP) Belediye Başkan Adayı Mustafa Erkut Ekinci, Sebze Pazarında hizmet veren esnafı ziyaret ederek “Hayırlı Ramazanlar ve bol kazançlar” diledi.

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Başkan Ekinci, esnaf ile bir araya geldi.

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, seçim çalışmaları kapsamında kente hizmet sunan esnafla bir araya gelmeye devam ediyor. Kent esnafı ile de buluşmayı sürdüren Başkan Ekinci, Sebze Pazarında bulunan esnafı ziyaret ederek “hayırlı Ramazanlar ve bol kazançlar” diledi. Esnafın yanı sıra alışveriş yapan vatandaşlar ile de bir araya gelen Ekinci, vatandaşlar ile sohbet etti.



“HER ZAMAN HALKIMIZ İLE İÇ İÇEYİZ”

Esnaf ziyaretlerine ilişkin bir değerlendirmede bulunan Ekinci, “Bizler her zaman halkımız ile iç içe, yan yanayız. Bu sayede de vatandaşlarımızın, esnafımızın nabzını tutuyoruz. Yaptığımız ziyaretlerde genel sohbet ekonomi oluyor. Yaşanan ekonomik dar boğazdan vatandaşımız kadar esnafımız da olumsuz etkileniyor. Diliyorum en kısa sürede yaşanan ekonomik sıkıntılar azalır ve rahat bir nefes alırız. Biz her zaman esnafımızın yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Kendileri ile kentimize ilişkin her konuda fikir alışverişinde bulunuyoruz. Onlar zaten halkımızın içinde oldukları için görüşleri çok değerli. Tüm esnafımız ve vatandaşlarımız için daha refah dolu günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Sebze Pazarı esnafımıza ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Bizleri evlerinden biri gibi görüp bağırlarına basan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Dün nasıl yan yanaysak bundan sonrada yan yana olmaya devam edeceğiz” dedi.