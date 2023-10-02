Gönül sarayımı hoyratça yıkıp

Viran ettin başın göğe mi erdi

Perişan halime dönüp de bakıp

Gülüp gittin başın göğe mi erdi

Ben senin aşkınla çekerken çile

Gelin olup gittin sen güle güle

Vefasız beni bırakıp yad ele

Varıp gittin başın göğe mi erdi

Uğrun uğrun sever iken özünden

Hasret seli akar idi gözünden

Ne oldu da yemininden sözünden

Cayıp gittin başın göğe mi erdi

Hatır gönül yıkıp gittin hepsini

Mendilime işlediğin ismimi

Gönderdiğim mektupları, resmimi

Yakıp gittin başın göğe mi erdi

Derdimin dermanı senin elinden

Merhem dedim zehir aktı dilinden

Şu kalbimi bir temelli yerinden

Söküp gittin başın göğe mi erdi

Kurtuldun mu varlığımın yükünden

Selamın haberin kesildi birden

Hayatımı temelinden kökünden

Yıkıp gittin başın göğe mi erdi

Güzelliği soykasında kalan yar

Çok mu geldi bu sevdamız sana yar

Ozan Yüksel’den başka birine yar

Deyip gittin başın göğe mi erdi

DÖRTLÜKLER ÜZERİNE BİRKAÇ SÖZ – Şahin Güvenç

“Başın göğe erdi mi?” ya da “Başın göğe mi erdi?” dediğinde, yakınarak, “Ettiğini beğendin mi, eline ne geçti, şimdi mutlu musun?” demek istiyorsundur.

Başın göğe erişi nasıl olur, bu kez de onu yazmış dizmiş ozan Yüksel Koç.

Gönüllendiğinden -gönül gönüllendiği yere küser- çok şey umar beklerken gönül sarayını hoyratça yıkıp viran edene, “Öyle edince başın göğe mi erdi,” diye başlamış söze. Sonra da demiş diyeceklerini.

Söz dizelerde, soru soru; ‘başın göğe mi erdi?’ de kavuştaklarda akıp gitmiş.

Yine türünün güzel örneklerinden dizeler... Dökmüş dizmişsin. Eline, diline, yüreğine sağlık Yüksel Koç. Var ol.