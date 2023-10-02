Hiç yüzü gülmemiş kadersiz güzel
Açılmadan solan güle dönmüşsün
Baharı görmeden olmuşsun gazel
Meyvesi kuruyan dala dönmüşsün
Dertlerine her bir dert katılmış
Yağmur dolu fırtınaya tutulmuş
Kadersizim küçük yaşta satılmış
Değeri kaybolan pula dönmüşsün
Yürümüşsün yanlış yola bilgisiz
Sevdim dediklerin kalmış ilgisiz
Zavallı yüreğin aşksız sevgisiz
Yağmuru özleyen çöle dönmüşsün
Dertlerinin dermanı yok ne çare
Aydınlatmaz karanlığı idare
Dolanırsın sızlanırsın bi çare
Çıkışı olmayan yola dönmüşsün
Gülemedin bahtı karalı gibi
Sızlanırsın İdris yaralı gibi
Çilelisin sanki saralı gibi
Zavallı bir garip kula dönmüşsün