Hiç yüzü gülmemiş kadersiz güzel

Açılmadan solan güle dönmüşsün

Baharı görmeden olmuşsun gazel

Meyvesi kuruyan dala dönmüşsün

Dertlerine her bir dert katılmış

Yağmur dolu fırtınaya tutulmuş

Kadersizim küçük yaşta satılmış

Değeri kaybolan pula dönmüşsün

Yürümüşsün yanlış yola bilgisiz

Sevdim dediklerin kalmış ilgisiz

Zavallı yüreğin aşksız sevgisiz

Yağmuru özleyen çöle dönmüşsün

Dertlerinin dermanı yok ne çare

Aydınlatmaz karanlığı idare

Dolanırsın sızlanırsın bi çare

Çıkışı olmayan yola dönmüşsün

Gülemedin bahtı karalı gibi

Sızlanırsın İdris yaralı gibi

Çilelisin sanki saralı gibi

Zavallı bir garip kula dönmüşsün