Hiç yüzü gülmemiş kadersiz güzel 
Açılmadan solan güle dönmüşsün
Baharı görmeden olmuşsun gazel
Meyvesi kuruyan dala dönmüşsün

Dertlerine her bir dert katılmış
Yağmur dolu fırtınaya tutulmuş
Kadersizim küçük yaşta satılmış
Değeri kaybolan pula dönmüşsün

Yürümüşsün yanlış yola bilgisiz
Sevdim dediklerin kalmış ilgisiz
Zavallı yüreğin aşksız sevgisiz
Yağmuru özleyen çöle dönmüşsün

Dertlerinin dermanı yok ne çare
Aydınlatmaz karanlığı idare
Dolanırsın sızlanırsın bi çare
Çıkışı olmayan yola dönmüşsün

Gülemedin bahtı karalı gibi
Sızlanırsın İdris yaralı gibi 
Çilelisin sanki saralı gibi
Zavallı bir garip kula dönmüşsün