Yasin ile Beyza Yaşar
Düğününüz şenlik olsun
Mutlu güne gelen coşar
Düğününüz şenlik olsun
Yuvanıza huzur dolsun
Biri yiyen biri torun
Arada olmasın sorun
Geleceği mutlu yarın
Düğününüz şenlik olsun
Yuvanıza huzur dolsun
Neşe saçalım her yana
Ağlayacak Leyla ana
Nazarlar değmesin sana
Düğününüz şenlik olsun
Yuvanıza huzur dolsun
Gelecekse oğuz soyu
Kurban olsun şu beş duyu
Yaşamınız ömür boyu
Düğününüz şenlik olsun
Yuvanıza huzur dolsun
Yıllar var ki yılı kovar
Anne görevini savar
Ufukta bir güneş doğar
Düğününüz şenlik olsun
Yuvanıza huzur dolsun
Çiçek açmış ayvayla nar
Güler yüzler sanki bahar
Karşılıklı tebessüm var
Düğününüz şenlik olsun
Yuvanıza huzur dolsun
Git torunum güle güle
Bülbül darılır mı güle
Elden gelen gider ele
Düğününüz şenlik olsun
Yuvanıza huzur dolsun
Âşık İdris sana noldu
İki gözün yaşla doldu
Akrabalar mutlu oldu
Düğününüz şenlik olsun
Yuvanıza huzur dolsun