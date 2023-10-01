Yasin ile Beyza Yaşar
Düğününüz şenlik olsun
Mutlu güne gelen coşar
Düğününüz şenlik olsun
Yuvanıza huzur dolsun

Biri yiyen biri torun
Arada olmasın sorun
Geleceği mutlu yarın
Düğününüz şenlik olsun
Yuvanıza huzur dolsun

Neşe saçalım her yana
Ağlayacak Leyla ana
Nazarlar değmesin sana 
Düğününüz şenlik olsun
Yuvanıza huzur dolsun

Gelecekse oğuz soyu
Kurban olsun şu beş duyu
Yaşamınız ömür boyu
Düğününüz şenlik olsun
Yuvanıza huzur dolsun

Yıllar var ki yılı kovar
Anne görevini savar
Ufukta bir güneş doğar
Düğününüz şenlik olsun
Yuvanıza huzur dolsun

Çiçek açmış ayvayla nar
Güler yüzler sanki bahar
Karşılıklı tebessüm var
Düğününüz şenlik olsun
Yuvanıza huzur dolsun

Git torunum güle güle
Bülbül darılır mı güle
Elden gelen gider ele
Düğününüz şenlik olsun
Yuvanıza huzur dolsun

Âşık İdris sana noldu
İki gözün yaşla doldu
Akrabalar mutlu oldu
Düğününüz şenlik olsun
Yuvanıza huzur dolsun