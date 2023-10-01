Yasin ile Beyza Yaşar

Düğününüz şenlik olsun

Mutlu güne gelen coşar

Düğününüz şenlik olsun

Yuvanıza huzur dolsun

Biri yiyen biri torun

Arada olmasın sorun

Geleceği mutlu yarın

Düğününüz şenlik olsun

Yuvanıza huzur dolsun

Neşe saçalım her yana

Ağlayacak Leyla ana

Nazarlar değmesin sana

Düğününüz şenlik olsun

Yuvanıza huzur dolsun

Gelecekse oğuz soyu

Kurban olsun şu beş duyu

Yaşamınız ömür boyu

Düğününüz şenlik olsun

Yuvanıza huzur dolsun

Yıllar var ki yılı kovar

Anne görevini savar

Ufukta bir güneş doğar

Düğününüz şenlik olsun

Yuvanıza huzur dolsun

Çiçek açmış ayvayla nar

Güler yüzler sanki bahar

Karşılıklı tebessüm var

Düğününüz şenlik olsun

Yuvanıza huzur dolsun

Git torunum güle güle

Bülbül darılır mı güle

Elden gelen gider ele

Düğününüz şenlik olsun

Yuvanıza huzur dolsun

Âşık İdris sana noldu

İki gözün yaşla doldu

Akrabalar mutlu oldu

Düğününüz şenlik olsun

Yuvanıza huzur dolsun