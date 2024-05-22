Artan enflasyon ve yanlış ekonomi politikalarının sonucu olarak 200 TL'nin reel değeri giderek azalıyor ve bu durum, günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Şu anda 200 TL, yaklaşık 6 dolar değerinde ve bu miktarla alınabilecek ürün ve hizmetlerin listesi her geçen gün küçülüyor.

NAKİT ÇEKİM LİMİTLERİ ARTIYOR

Bankalar, vatandaşların mağduriyetlerini gidermek amacıyla başlangıçta nakit çekim limitlerini artırdı. Ancak, bu değişiklikler enflasyonun etkisiyle hızla yetersiz hale geldi. Birçok vatandaş, acil harcamalarını karşılayabilmek için günlük limitin üzerinde para çekmek zorunda kalırken, bankaların bu işlemler için aldığı yüksek komisyonlar da ayrı bir sorun oluşturuyor.

GÜNLÜK LİMİT 20 BİN TL’YE ÇIKIYOR

Özel bankalar, bu durumu çözmek için günlük para çekim limitlerini 20 bin TL'ye yükseltmeyi planlıyor. Ancak bu artışın, ATM'lerdeki para arzı sorununu daha da kötüleştirebileceği iddia ediliyor. Bu nedenle birçok ATM, 10 ve 20 TL'lik banknotları kabul etmeyi bırakarak, 200 TL'lik banknotlara odaklanacak.

ATM'LER KÜÇÜK BANKNOTLARI KABUL ETMEYECEK

Ziraat Bankası'nın eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, durumu şu şekilde özetliyor: "Artık bankalar, ATM'lerde 200, 100 ve 50 TL'lik banknotları tercih ediyorlar. 20, 10 ve 5 TL'lik banknotlara ise yer vermiyorlar."

YENİ BANKNOT TALEPLERİ CEVAPSIZ KALDI

Banka müşterileri, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için büyük miktarda parayı yanlarında taşımak zorunda kalıyor. Ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni banknot taleplerine cevap vermiyor.

Bu değişiklikler, bayram öncesi ATM’den para çekecek vatandaşlar için önemli. Nakit çekim limitlerindeki artış, geçici de olsa bir rahatlama sağlarken, küçük banknotların kullanımının azalması günlük hayatta alışveriş ve ödeme işlemlerini zorlaştırabilir.