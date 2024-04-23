Merkez Bankası'nın sıkılaşma politikalarıyla birlikte, BDDK tarafından tüm bankalara kredi kartlarına ilişkin yeni düzenlemeler gönderildi.

Merkez Bankası'nın sıkılaşma politikaları doğrultusunda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından tüm bankalara kredi kartlarına ilişkin yeni düzenlemelerin iletilmesiyle, Türkiye'deki ekonomik zorluklar ve artan enflasyon sebebiyle birçok vatandaş, kredi kartı borçlarıyla mücadele ediyor.

Özellikle son dönemde faiz oranlarının artmasıyla birlikte, birçok vatandaş mevcut kart borcunun asgari tutarını bile ödeyemez duruma geldi.

Bu olumsuz durum karşısında, ekonomide rahatlama sağlamak amacıyla alınan parasal sıkılaşma önlemlerine rağmen, kredi kartı kullanımındaki artış nedeniyle beklenen rahatlama gerçekleşmedi.

Merkez Bankası'nın kredi kartı nakit avans çekim işlemlerinde ve faiz oranlarında artışa gitmesinin yanı sıra, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bankalara yeni bir talimat gönderildi.

Bu talimatla birlikte, bankalardan kart limitlerinde kapsamlı bir inceleme yapmaları ve limitlerin yeniden belirlenmesi istendi.

Ancak, kredi kartı işlemlerindeki artışlar nedeniyle hedeflenen rahatlama sağlanamıyor. Parasal sıkılaşma çerçevesinde, kredi kartı nakit avans çekim işlemlerinde ve faiz oranlarında artışa giden Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, ayrıca kart limitlerinde de değişiklik yapacak.

BDDK mevzuatına göre, bankalar müşterilerine kredi kartı limiti belirlerken belirli kriterlere uymak zorunda. Ancak birçok banka, bu kriterleri aşarak vatandaşlara yüksek limitler sunuyor, bu da kredi kartı sahiplerini fazla borçlanmaya itiyor.

Çoğu bankanın mevcut kanunlara aykırı bir şekilde vatandaşlara aylık gelirlerinin çok üzerinde kredi kartı limiti verdiği göz önüne alındığında, bu adımın milyonlarca vatandaşın lehine olduğu düşünülüyor.

BDDK, bu duruma müdahale ederek bankalara yeni bir talimat gönderdi. Bu talimatla birlikte bankaların kart limitlerini yeniden gözden geçirip, uygun hale getirmeleri isteniyor. Bu uygulama ile milyonlarca vatandaşın kart limitlerinin düşürülmesi bekleniyor.