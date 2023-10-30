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Su samuru, yunus gibi canlıların gözlemlendiği Samsun’da son olarak balıkçıların oltasına camgöz köpekbalığı takıldı. Çipura, kırlangıç, kötek, lüfer, istavrit, kefal, barbun, mezgit, çinakop, zargana ve mırmır gibi balıkları avlayan Samsunlu balıkçıların kancasına bazen enteresan canlılar da takılabiliyor. Samsun Olta Avcıları adlı sosyal medya grubunda yakaladıkları ve gözlemledikleri balıkları paylaşan balık sevdalıları son olarak oltalarına takılan köpekbalığının görüntüsünü paylaştılar.

YAKALADIKLARI KÖPEKBALIĞINI TEKRAR SERBEST BIRAKTILAR

Balıkçılar son olarak Atakum Körfez Marina açıklarında oltalarına takılan camgöz köpekbalığının görüntüsünü paylaştılar. 50 santim uzunluğundaki köpekbalığını takıldığı oltadan kurtaran balıkçılar ardından da balığı tekrar Karadeniz’e serbest bıraktılar.

Köpekbalığının görüntüsünün paylaşıldığı grupta ayrıca balık avlayan su samuru, yunus, kırlangıç, mavi yengeç ve mürekkep balığı gibi Karadeniz’de çok az rastlanılan canlıların Samsun’daki görüntüleri paylaşılıyor.

CAMGÖZ KÖPEKBALIĞI

Karadeniz’de görülen camgöz köpekbalıkları 2 metre uzunluğuna kadar büyüyebiliyor. İnsanlara saldırmadığı bilinen balığın diplerde gezen kırlangıç balıklarıyla beslendiği ifade edilirken, balıkçıların oltalarına ise nadiren takılabiliyor.