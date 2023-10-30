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Türkiye'de ev sahibi olmayı düşünenler için müjdeli bir haber var. Yakın zamanda yürürlüğe girmesi beklenen düşük faizli konut kredisi, ev almayı düşünen vatandaşlar için cazip bir seçenek olacak.

Orta Vadeli Program kapsamında açıklanan detaylara göre, yüzde 1.20 faiz oranıyla sunulacak olan bu konut kredisi, ilk kez ev sahibi olacak kişilere büyük kolaylık sağlayacak. Kredi, 15 yıl vadeli olarak planlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu konuda yaptığı açıklamada, "Konut arzını artırmak ve birinci konut edinimini teşvik etmek amacıyla çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Konut kredisinin ne zaman çıkacağına dair kesin bir tarih henüz belirli değil. Ancak ilerleyen günlerde resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Kredinin 180 ay vade seçeneği sunması tahmin edilirken, başvuru şartları da netlik kazandığında duyurulacak.

Ev almayı düşünenler için büyük bir fırsat olabilecek bu düşük faizli konut kredisi ile ilgili gelişmeleri takip etmeye devam edin. Kamuoyuna daha fazla bilgi verildiğinde, başvuruların nasıl yapılacağı ve hangi koşulların geçerli olacağı da netlik kazanacak.

Bu kredi, ev sahibi olmayı hayal eden birçok kişi için bir adım daha yaklaşmayı mümkün kılıyor. Yatırımcılar ve konut alıcıları, krediye başvuruların açılmasını dört gözle bekliyor. Detaylar geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Kısacası, konut kredisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk kez ev sahibi olacaklar için düşük faizli kredi imkanı, ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürme fırsatı sunuyor. Gelişmeleri takip etmeye devam edin! (Haber Merkezi)