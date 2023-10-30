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Yozgat Tapu Müdürlüğü yetkilileri performansın arkasında, randevulu sistem ve dijital hizmetlerin etkisi büyük olduğunu söyledi.

“SIRA BEKLEME DERDİNE SON”

Yetkililer yaptığı açıklamada, “Randevulu sistem sayesinde, vatandaşlar sıra bekleme derdine son verdi. Randevu saatleri geldiğinde Tapu Müdürlüklerine gitmek yerine işlemlerini hızlıca tamamlayabildiler. Bu, hem vatandaşların zamanını tasarruf etmelerini hem de işlemlerin daha hızlı ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağladı” denildi.

“VATANDAŞLARIN İŞLEMLERİ DAHA KOLAY”

Açıklamanın devamında şu bilgiler aktarıldı: “Vatandaşlar çeşitli dijital hizmetler aracılığıyla tapu müdürlüklerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Webtapu, Alo 181, Tapu Takas, E-Haciz, E-terkin, Parsel Sorgulama, E-Randevu, Türkiye Tapu, 3 Boyutlu Kadastro, MEGSİS, E- tahsilat gibi hizmetler sayesinde banka şubelerine gitme zorunluluğu ortadan kalktı. Bu da vatandaşların işlemlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde halletmelerini sağladı.”

“İŞLEM SAYILARI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR”

Tapu müdürlükleri tarafından yapılan yeniliklerin her geçen gün artacağını söyleyen yetkililer, “Yozgat ilindeki tapu müdürlükleri, teknolojik gelişmeleri ve vatandaşların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hizmetlerini sürekli olarak geliştirmeye devam ediyor. Bu sayede işlem sayıları her geçen gün artıyor ve vatandaşlar daha kaliteli bir hizmet almanın keyfini çıkarıyorlar” ifadelerine yer verdi. (Alpaslan Demir)