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Meteoroloji Genel Müdürlüğüne 48 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü için 48 sözleşmeli personel alımının planlandığını duyurdu. Başvurular, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin 'Kariyer Kapısı' internet sitesi üzerinden kabul edilecek.

Bakanlık, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün merkezi ve taşra teşkilatlarında görev yapacak olan 48 sözleşmeli personel alımının, 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı puanlarına dayalı olarak gerçekleştirileceğini" bildirdi."