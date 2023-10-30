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Bu değişimle birlikte, Türkiye ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka arasındaki saat farkı 1 saatten 2 saate yükseldi.

Yaz ve kış saati uygulamaları, Avrupa'da uzun süredir tartışma konusu olmuş ve birçok insanın fiziksel veya psikolojik sorunlarla mücadele etmesine neden olmuştur. Saat değişikliği sonrası halsizlik, yorgunluk, uykuya dalma sorunları ve uyku bozuklukları gibi şikayetler oldukça yaygın hale gelmiştir. Hatta her on kişiden biri saat değişikliğinden sonra depresif ruh halinden şikayet etmektedir.

Kış ve yaz saatleri uygulaması, Birinci Dünya Savaşı sırasında Alman İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan ve Büyük Britanya'da tanıtıldı. Almanya, yaz ve kış saatleri uygulamasını 1916 yılında birinci kez kullanmaya başlayan Avrupa'daki ilk ülke oldu. Uygulamanın amacı, savaş sırasındaki kömür kullanımından tasarruf sağlamaktı.

Türkiye'de ise kış ve yaz saatleri uygulaması yıllarca tartışıldı. 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile saatlerin bir saat geri alınması kararı alındı, ancak daha sonra uygulamaya devam edildi. Danıştay, 697 sayılı yasaya göre Bakanlar Kurulu'nun böyle bir karar vermeye yetkisi olmadığına dair bir karar verdi. Sonuç olarak, yaz saati uygulaması 2018 yılına kadar yıl boyunca devam etmeye karar verildi ve Türkiye'de kış saati uygulaması devam ediyor. (Haber Merkezi)