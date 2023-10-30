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24 Kasım'da, 20 yılını dolduran uzman öğretmenlere sınavsız başöğretmenlik hakkı tanınacak. Bu gelişme, uzman öğretmenler için kariyerlerinde yeni bir sayfa açacak ve başöğretmenlik sınavının kaldırılmasıyla dikkat çekiyor.

Uzman öğretmenler için bu yeni düzenleme, başöğretmenlik statüsüne yükselme sürecini daha hızlı ve kolay hale getirecek. Artık başöğretmenlik için geçerli olan 20 yıllık eğitim verme şartı, sınavsız bir şekilde karşılanabilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu önemli değişikliği duyururken, öğretmenlerin kariyer basamaklarını daha hızlı tırmanmalarını sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Başöğretmenlik statüsüne yükselme sürecinin detayları henüz netleşmemiş olsa da, uzman öğretmenlerin mesleki deneyimi ve hizmet süresinin belirleyici olması bekleniyor. 24 Kasım'da yapılacak olan resmi duyuru ile birlikte, başöğretmenlik hakkı ve yeni sistemin işleyişi hakkında daha fazla bilgi edinilecek. Bu adım, uzman öğretmenler için kariyerlerinde daha hızlı yükselme fırsatı sunarken, eğitim sektörünün kalitesini artırmayı amaçlıyor. (Haber Merkezi)