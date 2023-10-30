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Vali Makam toplantı salonunda yapılan toplantıda İŞKUR İl Müdürlüğü 2023 yılı Ocak-Eylül dönemi faaliyet sunumu, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu organlarından denetim kurulu değişikliğinin kurul onayına sunulması, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okullardaki alan dal açılması ile ilgili talebinin kurul onayına sunulması ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün "Tarımsal Alandaki Gelişmeler ve İstihdam Olanakları" konulu sunum yapıldı.

“35 BİN 447 KİŞİ KAYIT EDİLDİ”

İlk olarak bir sunum yapan İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, kayıtlı işgücü dalında Ocak ve Eylül aylarında 20 bin 57 Erkek, 15 bin 390 Kadın olmak üzere toplamda 35 bin 447 kişi kayıt edildiğini söyledi.

Yıldız yaptığı sunumda, “2023 yılında 1 ve üzeri işçi çalıştıran kayıtlı işyeri sayısı 2 bin 228. Danışmanlık Faaliyetleri kapsamında 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde toplamda 8 bin 261 danışmanlık kapsamında görüşme yapıldı. Danışmanlık hizmetinden faydalanan toplam kişi sayısı 6 bin 40. 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde 22 grupta 301 kişi iş kulübü hizmetimizden yararlandı. 2023 yılı içerisinde 43 farklı gruptaki 2815 öğrenci grup görüşmesi ile danışmanlık hizmetimizden faydalandı. 2023 Yılı İşsizlik Ödeneği Verileri kapsamında 2023 yılında işsizlik ödeneğini alan kişilere toplamda 26 milyon 42 bin 821 lira ödendi” diye konuştu.

ALTINKAYNAK BİLGİ VERDİ

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, müdürlüğün okullardaki alan dal açılması ile ilgili katılımcılara sunum yaptı.

Altınkaynak yaptığı sunumda, “Sorgun Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanı ile ilgili teklif sunuldu. 2023-2024 öğretim yılı için 136 kontenjan tanımlanmış daha önce bu okul okulda çocuk gelişimi alanında 50 öğrenci yiyecek ve içecek hizmetleri alanında 22 öğrenci. Bilişim Teknolojileri alanında 30 öğrenci yaşlı hizmetleri alanında da 34 kontenjan ayrılmış. İlçe merkezinde ve Bahadın kasabasında yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi bulunuyor. İlçede diğer kurumlarda hasta ve yaşlı hizmetleri alanı açık değil. Sektör yetkinliğiyle yapılan görüşmelerde ve iş yeri ziyaretlerinde stajyer öğrenci ihtiyaçlarının olduğu belirtilmiş ayrıca ilçe merkezinde böyle bir hizmetin verilmesinin öğrencilerin geleceği iş imkanı oluşturulabileceği belirtilmiş. Alan açılması durumunda kurumlarla anlaşma ve sözleşme yapılabilecek alanın açılması durumunda atölye kurulumu için hayırseverlerden ve okul aile birliği imkanlarından faydalanılabilir” ifadelerine yer verdi.

“TÜRKİYE’NİN 5’İNCİ ARAZİSİNE SAHİP”

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün tarımsal alandaki gelişmeler ve istihdam olanakları konusu ile ilgili İl Müdürü Tanju Özkaya sunum gerçekleştirdi.

İl Müdürü Özkaya, Yozgat 6 milyon 130 bin 324 dekarla Türkiye’nin 5’inci ekilebilir arazisine sahip olduğunu söyledi.

Özkaya yaptığı açıklamada, “Toplam tarım alanımız ise 7 milyon 652 bin 363 dekardır. Hollanda tarımı hep anlatılır 10 milyon dekar. Yozgat olarak neredeyse dörtte 3’ü kadar büyüklükteyiz. 35 kilometre Ankara tarafı. Yaklaşık 180 kilometre bir çap düşünün yüz ölçüm düşünülelim. Bu 5’inci şehir olduğumuz ve ne kadar büyük olduğunu anlatmamız lazım. Sadece hububat ekimimiz 3 milyon dekar bir çok ilin yüz ölçümünden çok fazla. Bu yıl TMO büyük alım kampanyası yaptı. Konya’dan sonra ikinci şehiriz geçen senede öyleydik en çok buğdayı, arpayı veren şehiriz. Makarnalık buğday üretiminde ise 5’inci sıradayız. 3 milyon dekar yaklaşık ekimimiz var sadece TMO’nun bu sene aldığı ürün miktarı 1 milyon tona yaklaştı. Bizim bu yılki rekolte beklentimiz 1 milyon 200 bin tondu. Nohutta Türkiye ikincisiyiz. Yaklaşık oda 559 bin dekar alana ekimi yapıldı. Şeker pancarında yaklaşık 200 bin dekar ekimimiz var onda da 1 buçuk milyon ton bir beklenti var şeker pancarında ise Türkiye üçüncüsüyüz. Bakanlığımız öncelikle stratejik ürünlere önem verir. Yozgat üretmek ve devam etmek zorunda bizler bununla ilgili tedbirlerimizi alıyoruz. Son 3 yıldır buna yağlık ayçiçeği eklemek istedik. Yağlık ayçiçeği stratejik diyoruz bizler buna bunda yüzde 75 hibeli çiftçi katkılı yağlık ayçiçeğinde ön sıralara çıkmak istiyoruz yağlık ayçiçeğinde Türkiye’de 25’inciyiz. Vatandaşlarımıza yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımı yapmaya devam ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı 1 milyar dekara yakın farklı gruplarda destek verdi. Bu destek Türkiye şartlarında çok iyi. Yozgat hayvancılık sıralamalarında ön sıralarda yer alıyor. Son 3 yılda küçükbaş hayvancılığına önem verdik. Yaklaşık 300 binler civarında iken koyun varlığımız şuan 440 bine çıktı. Büyükbaş da 237 bin genelde Yozgat’ta hedefimiz büyükbaş da damızlığa dönmek yani sütçülüğe dönmek küçükbaşta da sayıyı arttırmak. Yaklaşık 1 buçuk milyon dekar civarında meramız bulunuyor merada küçükbaş hayvancılığın gelişmesi önemli” dedi. (Alpaslan Demir)