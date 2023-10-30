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Bir araştırma, Türkiye'deki 81 ildeki soy isimlerini inceleyen kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Araştırma sonuçlarına göre, her ilin en yaygın soy isimleri tespit edildi. Bu araştırma hızla sosyal medyada paylaşılmaya başladı ve özellikle Yozgat halkı, kendi ilinin en yaygın soy isminin ne olduğunu merakla araştırmaya başladı.

Araştırma sonuçlarına göre, Yozgat'ta en yaygın soy isimlerinden biri "Şahin" olarak belirlendi. Ancak bu soy isim sadece Yozgat'ta değil, birçok farklı ilde de oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor. Araştırma kapsamında öne çıkan diğer yaygın soy isimler ise "Demir," "Yıldız," "Kaya," "Yıldırım," "Kılıç," "Aras," "Çelik," "Bayram" ve "Şahin" gibi soy isimleri içeriyor.

Amasya, Yozgat ve Çorum gibi illerde en sık rastlanan soy isim "Şahin" iken, Samsun, Ordu, Tokat ve Sivas gibi illerde "Yılmaz" soy ismi en yaygın olarak görülüyor. Diğer yandan, Osmaniye, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Mardin ve Van gibi illerde "Demir" soy ismi öne çıkarken, Bayburt ilinde "Bayram" ve Elazığ ilinde ise "Yıldırım" soy isimleri en yaygın olarak kullanılıyor.

Bu araştırma sonuçları, soy isimlerinin bölgesel dağılımını ve yaygınlığını anlamamıza yardımcı oluyor ve Türkiye'nin farklı illerindeki soy isimlerinin çeşitliliğini gösteriyor.