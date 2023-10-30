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SPK, Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.'nin halka arzına onay vermesinin ardından yatırımcılar, şirketin halka arz takvimine odaklandı.

Mermer, traverten ve doğal taş sektöründe faaliyet gösteren Tureks Turunç Madencilik'in halka arzı merakla bekleniyor.

Gelen bilgilere göre, Tureks Turunç Madencilik halka arz başvuru sürecinin bu hafta içinde başlaması bekleniyor. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilecek olan talep toplama işlemleri de yakın bir zamanda başlayacak.

Yatırımcılar, Tureks Turunç Madencilik'in halka arz sürecine ilişkin detayları dört gözle bekliyor. Şirketin mermer, traverten ve doğal taş alanındaki uzmanlığı ve sektördeki güçlü konumu, halka arzın beklentileri nasıl karşılayacağı konusunda merak uyandırıyor.

Tureks Turunç Madencilik'in halka arzına ilişkin gelişmeler ve net tarih bilgileri geldikçe, haberimizde detaylarıyla yer vermeye devam edeceğiz. (Haber Merkezi)