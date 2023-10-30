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Akıllı telefon sektöründe adından sıkça söz ettiren Xiaomi, yazılım desteğini kestiği modellerin listesini güncelledi.

Bilgilere göre, Xiaomi, genellikle iki yıl süren yazılım desteği politikasını sürdürüyor. Şirket aynı zamanda güncelleme desteği sona eren cihazları listelemek için düzenli olarak EOS (Destek Sonu) listesini güncelliyor.

Android 14 tabanlı HyperOS'un tanıtılmasının ardından Xiaomi, belirli modellere olan yazılım desteğini yavaş yavaş sonlandırmaya başladı. Son güncelleme ile üç popüler Xiaomi modelinin de güncelleme desteği sona erdi.

Bu güncelleme ile Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro ve POCO X3 modelleri artık ileriye dönük güncelleme almayacaklar. Bu üç model, MIUI güncellemelerinin ardından şu anda Android 13 tabanlı MIUI 14 sürümünü çalıştırıyorlar. Dolayısıyla, Xiaomi'nin eski politikası gereği, bu cihazlar artık yazılım desteğini almayacaklar. (Haber Merkezi)