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Gün geçtikçe daha fazla insanı endişelendiren "kanlı para" oyununun yayılması hız kazanıyor. Okullarda ve sosyal medya platformlarında hızla yayılan bu tehlikeli oyun, madeni paraların kenarlarının testere gibi yontularak kullanıldığı bir eğlence biçimini temsil ediyor. Ancak, bu oyun artık market raflarında da karşımıza çıkıyor.

YENİ BİR TEHLİKE: 'KANLI PARA' OYUNU

Sosyal paylaşım platformlarında ilk görünen "kanlı para" oyunu, hızla çocuklar arasında yayıldı. Oyunun temelinde, testere benzeri kenarlara sahip madeni paraların fırlatılması ve bu şekilde ceza verilmesi yer alıyor. Ancak, oyunun tehlikeli yanı sadece fiziksel yaralanmalarla sınırlı değil, aynı zamanda hastalıklara da yol açabilecek bir potansiyele sahip.

MADENİ PARALAR MARKETLERDE

Bu tehlikeli oyun, sadece okullarda değil, aynı zamanda marketlerde de ortaya çıkıyor. Testere gibi yontulan madeni paraların marketlerde bulunması, bu tehlikenin her yerde karşımıza çıkabileceği anlamına geliyor. Uzmanlar, bu durumun ciddi kronik viral enfeksiyonların yayılmasına neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Uzmanlar, "kanlı para" oyununun tehlikeli olduğunu ve oyunda kullanılan paraların sağlık risklerini artırdığını belirtiyor. Testere kenarlarına sahip bu paraların kullanılması, yaralanmaların yanı sıra viral enfeksiyon riskini de artırıyor. Toplumun bu tehlikeye karşı dikkatli olması gerekiyor.

Kanlı paraların yayılmasına karşı farkındalık yaratma amacı güden Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya üzerinden uyarılarda bulunarak, "Çocukların başındaki yeni bela kanlı para oyunu paralar hep bu şekilde gelmeye başladı, okullarda çok hızlı yayıldı" ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)