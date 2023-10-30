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Seminer Sorgun Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Evlilik Öncesi Eğitim Semineri ile katılımcılara, hayat arkadaşı seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar, evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanıması, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturmaları, etkili iletişim kurma yolları ve karşılaşabilecekleri sorunlarla nasıl baş edecekleri konularında bilgiler aktarıldı.

Merve Er yaptığı açıklamada, “Sağlıklı evliliklerin oluşmasında en önemli unsur, kişinin eşini seçmeyi tesadüflere bırakmaması, bu kararı bilinçli olarak vermesidir. Evlilik kararı ve eş seçimi, hayatta alınan en önemli kararlardan birisidir. Eş seçimi rastgele bir süreç değildir olmamalıdır. Çünkü alınan kararla birlikte kişi bundan sonraki hayatını kiminle geçireceğini, kendini bekleyen yeni sorumlulukları, çocuklarının anne ve babasının kim olacağına karar vermektedir. Bu nedenle eş seçimini şansa bırakmak yerine doğru adımlar atmalıyız. Evlendikten sonra eş seçiminden dolayı pişmanlık duyan bireylerin genellikle; Evlenmeden önce eşlerinde veya ilişkilerinde var olan problemleri görmezden geldikleri, evlilikten gerçek dışı veya abartılı beklentileri olduğu, karşısındaki kişinin mizaç özellikleri ve bu özelliklerin kendisiyle uyuşmasından ziyade fiziksel özelliklere dikkat ederek evlendikleri görülmektedir. Eş seçerken kendinize şunları sorun! Kendinizi evlenmeye hazır hissediyor musunuz? Evliliğinizde oluşabilecek problemlerle başa çıkabileceğinize inanıyor musunuz? Duygu ve düşüncelerinizi eşinize açık ve net bir şekilde ifade edebiliyor musunuz? Evlenmeden önce onu tanıyabilmek için yeterince zamanınız oldu mu? Ailelerinizin anlaşabileceğini düşünüyor musunuz? Çiftler evlilik kararı alırken dikkat etmeli çünkü yapılan şu davranışlar çiftlerin boşanma ihtimalini artırmaktadır: Acele ve ani karar verme, kişinin evlenememe korkusuyla düşünmeden hareket etmesi, birbirini yeterince tanımamak, birbirine uymayan düşünce yapıları, sadece mantık veya sadece aşk evliliği yapmak, yalnız kalma korkusuyla ani karar verme, eşin ailesiyle anlaşamamak. Artan boşanma sayıları dikkate alındığında çiftler evlilik öncesi süreci iyi değerlendirmelidir. Her Evlilik Kendine Özgü ve Özeldir. Evlilikler veya eşler başka kişilerle kıyaslanmamalı. Kendi evliliğinizin ve eşinizin olumlu özelliklerine sahip çıkmayı amaç edinin. İletişimsizlik, eşinizle aramızdaki yakınlık, samimiyet ve güveni zedeler! Herhangi bir problemi tartışmaktan kaçınmak, duygu ve düşüncelerin paylaşılmaması, tartışma esnasında sürekli sessiz kalmanın tercih edilmesi, yorucu ve yıpratıcıdır” ifadelerini kullandı.

Seminer sonrasında konuşmacı Merve Er’e düzenlenen seminere katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi. (İlknur Erkol)