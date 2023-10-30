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Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayvan hareketlerinin kontrolü hakkında duyuru yayınladı.

Tarım Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün "Hayvan hastalıklarının yayılımının önlenmesi amacıyla hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması büyük önem arz ediyor.

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Erzurum ve doğusunda yer alan İl’lerden batıya nakledilen tüm büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sağlık ve belge kontrollerinin yapılması amacıyla 7/24 esasına dayalı tüm hayvan taşıyan araçların kontrollerinin veteriner hekimler ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılacağı, Erzurum Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu 19 Eylül 2023 tarihinde açılışı yapılmıştır" bilgisinin yetiştiricileri, araç sahiplerini ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi. (Haber Merkezi)