2023-2024 futbol sezonunda mücadele edecek takımların grupları kamuoyu ile paylaşıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, 13 takımın mücadele vereceği bu grupta, Kayseri, Malatya, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Erzincan, Sivas ve Yozgat şehirlerinden temsilciler yer alacak. 2023-2024 sezonu BAL müsabakaları 14-15 Ekim 2023 tarihlerinde başlayacak ve fikstür çekimi Ekim ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek.

Bölgesel Amatör Lig 11. grupta yer alacak takımlar ise şunlar:

Elazığ Aksarayspor

Elazığ Rüstempaşaspor

Malatyaspor

Malatya Hekimhan Belediyespor

Tunceli Dersimspor

Tunceli Ovacık Munzurspor

Develigücü

Hacılar Erciyesspor

12 Bingölspor

Bingöl Gençspor

Erzincan Ulalarspor

Sivas Kangalspor

Yozgat Bozokspor. (İHA)