2023-2024 futbol sezonunda mücadele edecek takımların grupları kamuoyu ile paylaşıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, 13 takımın mücadele vereceği bu grupta, Kayseri, Malatya, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Erzincan, Sivas ve Yozgat şehirlerinden temsilciler yer alacak. 2023-2024 sezonu BAL müsabakaları 14-15 Ekim 2023 tarihlerinde başlayacak ve fikstür çekimi Ekim ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek.
Bölgesel Amatör Lig 11. grupta yer alacak takımlar ise şunlar:
Elazığ Aksarayspor
Elazığ Rüstempaşaspor
Malatyaspor
Malatya Hekimhan Belediyespor
Tunceli Dersimspor
Tunceli Ovacık Munzurspor
Develigücü
Hacılar Erciyesspor
12 Bingölspor
Bingöl Gençspor
Erzincan Ulalarspor
Sivas Kangalspor
Yozgat Bozokspor. (İHA)